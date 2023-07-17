Информационный канал о дорожной ситуации в Алматы появился в Telegram

С помощью приложения пользователи могут узнавать обо всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города.

Фото: Kazpravda.kz

На платформе Telegram появился новый канал Almaty Joly, содержащий данные о дорожной ситуации в городе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно информации, на ресурсе аккумулирована вся информация по организации дорожного движения в городе на фоне ремонта магистралей и улиц районного значения.

Сообщения в канале появляются по мере получения актуальных данных от Управления городской мобильности.

Кроме того, акимат Алматы достиг договоренности с сервисом 2ГИС об информировании горожан о проводимых дорожных работах. С помощью приложения пользователи могут узнавать обо всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ также доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, добавили в городской администрации.