Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе

В администрации региона опровергли факт подготовки акции протеста в городе Талгар.

«Информация о том, что в Таразе организовывается митинг по поводу ситуации в городе, не соответствует действительности. Напоминаем об ответственности за распространение ложных сведений, действия, нарушающие общественный порядок, в рамках закона. Призываем граждан доверять только достоверной, официальной информации и не поддаваться на провокации», – говорится в официальном сообщении.