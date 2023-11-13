Акиматам поручили в ручном режиме контролировать ситуацию с ценами на продукты

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Агентству по защите и развитию конкуренции поручено провести анализ причин роста цен у крупных производителей и сообщать о выявленных фактах

Фото: Kazpravda.kz

Ситуация со стабилизацией цен на социальные продукты питания переходит под ручной контроль акиматов регионов. Ноябрь станет определяющим месяцем в формировании уровня годовой продуктовой инфляции. С такой задачи начал совещание заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Учитывая риски межсезонного роста цен, Серик Жумангарин поручил акиматам в ручном режиме контролировать ситуацию с ценами на социальные продукты в регионах. Агентству по защите и развитию конкуренции — провести анализ причин роста цен у крупных производителей и информировать о выявленных фактах на следующей неделе.

«По переформатированию договоров форвардного закупа, для перехода на схему закупа не менее 70% напрямую у сельхозпроизводителей и переработчиков, и только 30% — у торговых сетей и оптовиков, из 8 регионов, отстающих по срокам, 5 уже перешли на прямые контракты с сельхозтоваропроизводителями, за исключением Алматы, Атырауской области, Шымкента», — проинформировал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Вице-премьер поставил задачу в недельный срок завершить эту работу, особое внимание уделив поддержке птицефабрик оборотными средствами.

Также он отметил, что генеральная линия проектов строительства дополнительных емкостей для хранения овощей и фруктов должна идти параллельно с проектами по орошению, увеличением посевных площадей и поливных земель.

«Эту задачу должны взять на контроль местные исполнительные органы. Мы будем выделять доступное финансирование на проекты по орошению для выращивания тех культур, которые нам нужны и определены политикой продбезопасности страны», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Также на совещании обсудили меры господдержки выращивания подсолнечника. 

«В ближайшие годы в регионах будут вводиться в строй новые мощности по переработке подсолнуха. Действующие на сегодня заводы загружены менее чем наполовину, а без сырья, без субсидирования выращивания подсолнуха загрузка будет на уровне 20%. Нет смысла строить новые мощности переработки. Необходимо довести закуп семян до удовлетворяющего производителей уровня и обеспечить стабильную цену на подсолнечное масло. Государственная политика — развивать переработку подсолнуха в стране, как сырье у нас его итак заберут соседние страны. Поэтому сферу выращивания подсолнуха нужно поддержать. Акиматам необходимо внедрить бизнес-подход в определении поддержки приоритетных культур», — заявил вице-премьер.

Также Серик Жумангарин поручил Продкорпорации проработать возможности оказания помощи фермерам с продажей нетоварного зерна нового урожая.

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