Акиматы Костанайской области включали в смету по ремонту дорог незаконные расходы

Коррупция, Автодороги
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Треть ремонтируемых участков дорог не обследовалась Наццентром качества дорожных активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанайской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автодорог установлены факты необоснованного завышения стоимости работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор 

Как выяснилось, акиматы включали в смету по текущему и среднему ремонту непредвиденные расходы в размере 2% от суммы проекта. При этом законодательством такие затраты не предусмотрены. В результате стоимость ремонта дорог увеличилась на 840 млн тенге.

Кроме того, при формировании сметы не учитывались внесенные изменения по расчету сметной прибыли. Применяли старый норматив – 8%, вместо нового 5%, что также привело к удорожанию проектов.

Как показал мониторинг, контроль качества выполненных подрядчиком работ проводится только на некоторых участках дорог. Акиматы сами выбирали, какие дороги пройдут лабораторные исследования. 

«В результате ежегодно 20%-30% ремонтируемых участков не обследовались филиалом Национального центра качества дорожных активов. К примеру, в Мендыкаринском районе испытания провели лишь на 3 километрах дороги «Боровской - Узынагаш», при ее протяженности – 28 километров», – сообщили в Антикоре. 

По итогам анализа акиматом Костанайской области пересмотрены условия договоров, исключены непредвиденные расходы, а также подрядные организации возместили необоснованно полученные средства в размере 32 млн тенге.

В 2025 году запланирован полный охват экспертизой ремонтируемых дорог, добавили в агентстве.

#нарушения #дороги #ремонт #смета

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