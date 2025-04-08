Акиматы наделят новыми полномочиями в сфере туризма

Правительство,Туризм
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Туристская отрасль демонстрирует устойчивый рост: за 2024 год количество внутренних туристов составило 10,5 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по вопросам развития сферы туризма.

По данным Министерства туризма и спорта, в 2024 году туристская отрасль демонстрирует устойчивый рост. Количество внутренних туристов составило 10,5 млн человек, увеличившись на 900 тыс. в сравнении с 2023 годом.

Одной из ключевых инициатив, предложенной руководством Министерства туризма и спорта, является наделение акиматов областей полномочиями по строительству туристической инфраструктуры за пределами населенных пунктов, в том числе на территории национальных парков. Необходимые поправки в законодательство в настоящее время уже рассматриваются в парламенте.

«Такой шаг обеспечит развитие инфраструктуры основных туристских дестинаций. Будет разработана отдельная бюджетная программа, направленная на финансирование строительства инфраструктуры в туристских дестинациях. При этом для приоритетного развития туризма в регионах, наряду с новой компетенцией, необходимо рассмотреть вопрос создания отдельных управлений туризма. Сейчас только в пяти регионах есть отдельное управление, еще два региона прорабатывают»,  — отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

В рамках мер по поддержке сельского хозяйства и развитию туризма аграриям разрешат заниматься агротуризмом на своих участках.

«Предоставление фермерам права заниматься агротуризмом на своих участках. В настоящее время в стране насчитывается более 200 тысяч крестьянских хозяйств. Данная мера позволит создать дополнительные рабочие места для сельских жителей и повысить благосостояние сельских территорий»,— отметил министр.

#Правительство #туризм #аграрии

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