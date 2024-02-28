Акиматы тянут, не торопятся…

Вопросы, касающиеся исполнения национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», рассмотрели участники заседания Правительства под председательст­вом Премьер-министра Олжаса Бектенова. Кроме того, в ходе мероприятия был одобрен Комп­лексный план развития Астанинской агломерации на 2024–2028 годы.

...Говоря о нацпроекте, министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что он предусматривает строи­тельство 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи (медпунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий), модернизацию 32 многопрофильных центральных районных больниц, а также подготовку 1 100 медработников для сельского здравоохранения.

На сегодняшний день завершено строительство 92 объектов ПМСП, на семи медучреждениях работы продолжаются, до конца года планируется ввести в экс­плуатацию еще 556 объектов. По остальным направлениям нацпроекта проходят необходимые процедуры и процессы.

Как отметил Премьер-министр Олжас Бектенов, в нас­тоящее время затягивается экс­пертиза проектов, а в области Улытау и Костанайской области сдвигаются сроки строительства объектов.

С комментариями по данным вопросам выступили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, а также акимы регионов Берик Абдыгалиулы и Кумар Аксакалов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что ход осуществления нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» неоднократно рассматривался в Правительстве, но реальных положительных результатов пока нет.

Премьер напомнил: в прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль.

Акиматы меняли расположение объектов, тянули с выделением участков и началом строительства. Затягивались вопросы оформ­ления проект­ной документации и экспертизы. В результате сроки начала строительства медицинских объектов в селах были сорваны.

По словам Олжаса Бектенова, в прошлом году акиматы должны были обеспечить привязку типовых проектов к местности, но и эта работа не завершена. В целом на текущий год только по 239 объектам готова проектная документация, из них лишь по 109 определены подрядчики. По остальным вопрос пока открыт.

– Строительные работы нужно начинать уже в марте-апреле. Министерство здравоохранения затягивает внесение бюджетных заявок на их финансирование. Акиматы тоже не торопятся определяться с софинансированием. До сих пор не начаты работы по капитальному ремонту и реконст­рукции многопрофильных цент­ральных районных больниц. Также не ведется закуп оборудования для них. А эти процедуры занимают много времени, – отметил глава Правительства.

Вместе с тем Олжас Бектенов считает важным в первую очередь привлекать отечественных производителей к поставкам мебели и строительных материалов для нацпроекта. По его словам, фонд «Самрук-Казына» и дочерние организации должны активно закупать отечественные товары, услуги и поддерживать казахстанского товаропроизводителя.

– Только на прошлой неделе глава Ассоциации легкой промышленности Салтанат Абдикаримова выступила с критикой политики по закупкам товаров фондом «Самрук-Казына», сетовала на непрозрачность конкурсов. Я поддерживаю мнение предпринимателей. Мы должны кардинально переломить ситуацию и выстроить систему поддержки отечественных производителей, – подчеркнул Премьер-министр.

Для улучшения ситуации по нацпроекту необходимо значительно активизировать работу – в ручном режиме сопровождать каждый объект, начиная от этапа подготовки документации, финансирования до своевременной сдачи. Также важно контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом.

В связи с этим глава Правительства поручил акиматам областей совместно с Министерством промышленности и строительства до 1 апреля завершить проведение комп­лексной вневедомст­венной экспертизы проектов.

– Министерству здравоохранения и акиматам надлежит завершить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов в текущем году точно в срок, – заявил Олжас Бектенов.

Жизнь вблизи столицы

О развитии Астанинской агломерации на 2024–2028 годы доложил заместитель Премь­ер-министра – министр нацио­нальной экономики Нурлан Байбазаров.

В настоящее время в территорию Астанинской агломерации входят город Астана (ядро агломерации) и более 40 населенных пунктов трех районов Акмолинской области с городом Косшы, где проживает 40% населения области.

В целом за последнее десятилетие число жителей столицы увеличилось на 46%. Сог­ласно прогнозным данным, к 2035 году их число вырастет до 2,3 млн человек.

Как проинформировал Нурлан Байбазаров, Комплексный план развития Астанинской агломерации предусматривает исполнение 329 мероприятий на сумму 1,13 трлн тенге. Они направлены на развитие градостроительства, модернизацию социальной и инженерно-транс­портной инфраструктуры, обеспечение экологической устойчивости и безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Так, в рамках территориального развития агломерации запланирована разработка единой градостроительной политики, которая позволит синхронизировать планы развития Астаны и Акмолинской области. Предус­матривается создание экогородков общей площадью более 940 га, на территории которых будут построе­ны жилые дома с помещениями для ведения малого бизнеса.

В целях решения вопросов транспортно-логистической инфраструктуры агломерации предусмотрены меры по строи­тельству шести логистических комплексов и сервисного цент­ра по обслуживанию электровозов, а также субсидированию регулярных пригородных маршрутов.

Наряду с этим будет отремонтировано более 400 км, построено 300 км дорог и четыре моста в населенных пунктах агломерации. Намечено также строительство и реконструкция 70 км канализационных систем, 500 км сетей водоснабжения и водоотведения, 800 км линий электропередачи, трех котельных и другой инфраструктуры.

Для развития продовольст­венного пояса и привлечения инвестиций будут построены 25 объектов по производству продуктов питания, 12 предприя­тий по выпуску промышленных товаров, соз­дана индустриальная зона общей площадью 300 гектаров в Аршалынском районе.

О подготовке к строительству семи пожарных депо вокруг столицы доложил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. О том, как планируется решить проблемы пригородного общественного транспорта, проинформировал аким Астаны Женис Касымбек.

Резюмируя обсуждение, Премь­ер-министр указал на важность активного взаимодейст­вия столицы и области для скоординированного осуществления Комп­лексного плана.

Олжас Бектенов отметил, что основными проблемами агломерации являются резкий рост численности населения в пригородах и ежедневная маятниковая миграция в столицу и обратно. Это значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру Астаны, ее экологию и безопасность.

– Люди переезжают жить ближе к столице. Это естественный процесс. Однако такая миграция сказывается на рынке труда, способствует росту безработицы в области. Поэтому предстоит предпринять значительные усилия для решения данных проб­лем, – сказал Премьер-министр.

По словам главы Правительства, представленный Комплекс­ный план станет основным прог­раммным документом в этом направлении. При этом Олжас Бектенов подчеркнул, что в пригородных селах немало и своих проблем. Это касается вопросов водоснабжения, канализации, стабильного электроснабжения и состояния дорог.

– Считаю, что реализация плана должна решить и эти наболевшие вопросы. Более того, надо открывать постоян­ные рабочие места в пригородах. Астана как ядро агломерации создает предпосылки для устойчивого развития прилегаю­щих территорий. Это позволит сгладить существую­щий дисбаланс между уровнем жизни в столице и близлежащих населенных пунктах, – отметил Олжас Бектенов.

Глава Правительства добавил, что при реализации Комплексного плана нужны соответствующие условия для привлечения инвес­тиций. Это поможет соз­дать единый комплекс транс­портно-коммуникационной, торгово-логистической, инженерно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Таким образом, будет сформирован опорный каркас агломерации.

Как подытожил Олжас Бектенов, необходимо также придать экономическую специфику каж­дому из 45 сельских населенных пунктов. Тогда будет дос­тигнута самообеспеченность как самих сел, так и Астаны необходимой продукцией животноводства, растениеводства, строительной индустрии и других отраслей.