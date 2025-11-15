Его малая родина – Амангелдинский район Костанайской облас­ти, но вырос он в селе Мерке, что в Жамбылской области. Его отец Смагул в 1931 году, спасаяь от голода, перевез свою семью на юг, надеясь, что это поможет им спастись.

Еще в школе, в 17 лет, он написал свою первую пес­ню «Туған ел» на стихи учителя казахского языка и литературы

А. Сапакова. Песня практически сразу стала популярной, и до сих пор она остается одной из любимых для многих слушателей. Сразу после школы юный Абилахат отправился на фронт, принимал участие в сражении на Днепре, был контужен.

Юношу заметили и отправили учиться в Высшее военное училище в Могилеве. Пос­ле учебы способный офицер преподавал в военных учебных заведениях на Кавказе. Его отцу Смагулу было уже немало лет, и он ждал сына домой, но как человек военный, Абилахат не мог самовольно оставить место службы. Тогда отец пишет письмо Сталину с просьбой разрешить единственному сыну вернуться домой, продолжить службу на малой родине.

Вскоре Абилахат вернулся в село, преподавал военное дело в местной школе. Познакомился с будущей супругой. А в 1951 году уехал учиться в Алма-Ату, чтобы стать педагогом. Там и родились его самые лучшие песни, которые без пре­увеличения стали хитами на все времена. Как-то одну из своих песен он показал Латифу Хамиди, и мэтр безошибочно угадал в нем дарование. По его совету Абилахат поступает в консерваторию по классу композиции на курс доцента В. В. Великанова, но окончить ее было не суждено. Однако это не помешало ­Абилахату Еспаеву написать произведения, которые уже десятки лет слушают и поют люди разных возрастов и профессий.

Песню «Ұстазым, менің ұстазым» по сей день обязательно исполняют на выпускных вечерах и торжествах по случаю начала учебного года. Она была написана в 1960-м специально к Съезду учителей и практи­чески моментально стала неглас­ным гимном всех учителей Казахстана.

Композицию «Қайдасыңдар, достарым» можно назвать песней, отразившей эпоху. Молодые люди в 60–70-е не просто танцевали под нее, они буквально жили под эту песню. Понятия о дружбе в те годы было несколько иными, чем сейчас, узы дружбы были крепкими, практически братскими. Эта песня также прошла испытание временем, ее знают и любят люди старшего поколения.

В те же годы были написаны знаменитые «Жайық қызы» на слова Зейноллы Кабдолова, «Маржан қыз» и «Жылқышы әні» на стихи Нутфоллы Шакенова и Сырбая Мауленова.

Творчество Абилахата Еспаева много­гранно. Им создано около 250 произведений разных жанров, среди которых «Жас­тар мерекесі», «Шофер келді қырманға». Талант композитора проявился и в теат­ральном искусстве. Он написал музыку к спектаклям «Күнмен көлеңке» С. Адамбекова, «Той боларда» А. Тажибаева, «Досымның үйленуі» К. Аманжолова, радиоспектаклю по поэме И. Байзакова «Ақбөпе». Его произведения пробуждали национальное самосознание, возвышали дух народа страны и навсегда заняли мес­то в сердцах слушателей.

В музыкальном вечере, состоявшемся в Национальной академической биб­лиотеке, приняли участие композитор, заслуженный деятель Казахстана Турсынбаев Жоламан Кайменулы, дочери композитора – Гульмира и Гульсим, искусствоведы, деятели культуры, читатели библиотеки. На информационной выставке «Ән әлемінің Әбілахаты» были представлены издания, рассказывающие о жизни и творческом пути композитора, включая книги, сборники нот, статьи, а также пластинку с записями его песен. Своими воспоминаниями поделился композитор, Заслуженный деятель ­Казахстана, профессор Серик Еркимбеков, коллеги, друзья, современники Абилахата Еспаева.