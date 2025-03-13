Акорда анонсировала участие президента в IV заседании Национального курултая
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Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.
Предыдущие заседания Национального курултая проходили:
2022 год – в Улытау;
2023 год – в Туркестане;
2024 год – в Атырау.