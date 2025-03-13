Акорда анонсировала участие президента в IV заседании Национального курултая

Президент
43

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.

Предыдущие заседания Национального курултая проходили:
2022 год – в Улытау;

2023 год – в Туркестане;

2024 год – в Атырау.

#Токаев #Национальный курултай

Популярное

Все
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Мясному кластеру быть!
Помощь маме и ребенку
Число заказчиков растет
Дисциплина и знания на первом месте
...И миллиарды в швейцарском банке
Вдохнуть «вторую жизнь»
Борьба за инвалидность
Путешественники выбирают маршруты
Новые подходы к профилактике правонарушений
Отголоски веков в узорах и шелке
Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг
В центре внимания – благополучие и безопасность детей
Правительство держит ответ
Триумф на лыжне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации
Огнеборец – профессия отважных
Признательность за труд
Радость новоселья
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Нацгвардия придет на помощь
Интернет-мошенники активизировались
Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
Защитить людей от паводка
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Для наших мам!
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Катаром о сотрудничестве по уголовным делам
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Президент Финляндии позвонил Токаеву
Президент выразил соболезнования родным и близким Дариги Тл…
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным д…
Токаев и глава МИД Азербайджана провели беседу в Акорде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]