Акорда анонсировала участие президента в IV заседании Национального курултая

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.



Предыдущие заседания Национального курултая проходили:

2022 год – в Улытау;

2023 год – в Туркестане;

2024 год – в Атырау.