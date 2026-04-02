Аксакал казахского музыковедения

Память,Статьи
685
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

Юрию Петровичу Аравину сегодня исполнилось бы 85 лет

фото Юрия Беккера

Известный музыковед и педагог не дожил до своего юбилея чуть менее полугода – его не стало 20 октября прошлого года.

Сухие строчки Википедии сообщают, что он много лет преподавал музыкально-исторические и теоретические дисциплины в Казахском государственном женском педагогическом институте и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Является автором исследовательских музыковедческих работ «Лирическая поэма памяти Абая», «Три поэмы о народных героях», «Поэма Тулебаева «Казахстан», «У истоков современного уйгурского симфонизма», «К истории песенного симфонизма» и других. Участвовал в создании учебников по истории музыки. Был автором телепередач «Музей звуков», «Малая антология казахской музыки», авторского цикла на радио «Тотем» – «Степное созвез­дие». Член Союза композиторов и Союза музыкальных деятелей РК, заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов «Парасат» и «Отан».

В этой, казалось бы, безупречной биографии трудно разглядеть взлеты, падения и юношеские бунты, когда сына уважаемого профессора Петра Аравина едва не исключили из консерватории и комсомола, что фактически означало конец любой карьеры. Герой фильма «Стиляги» Петра Тодоровского будто бы списан с Юрия Аравина – он и был тем самым бунтарем-стилягой. Про себя говорил, что афоризм знаменитого вымышленного писателя XIX века Козьмы Пруткова «Хочешь быть счастливым – будь им!» – и про таких, как он, разрушающих стереотипы и утверж­дающих, что счастье – это выбор и образ жизни, а не только внешние обстоятельства.

Возможно, именно поэтому свое юношеское сердце Юрий Аравин сохранил, даже разменяв и седьмой, и восьмой десяток. «Я очень ценю дружбу с умными, интересными сверстниками, но долго находиться в их обществе мне неинтерес­но, – говорил он в 60 и лихо танцевал на дискотеке («Обожаю рэп!»). – Пожилые не рискуют, они идут по инерции. А у молодых – движение, импульс. Мне нравится видеть на их лицах вначале удивление, а потом уважение, а иногда – восторг, когда они видят меня танцующим в современном стиле. Я не завсегдатай дискотек только потому, что некогда».

В свободное от основной работы время мэтр вел занятия по аэробике, отмечая, что «ужасно приятно, когда угловатая невзрач­ная особа твоими стараниями через месяц становится женственной, красивой и свободной». Еще он умел строить домики, которые, по мнению его знакомых архитекторов из стран Балтии, могли бы стать украшениями Юрмалы, и делать оригинальную добротную мебель, какую не купишь ни в одном магазине.

Для многих казахстанцев теоретик музыки Юрий Аравин был известен как ведущий теле- и радиопередач. В частнос­ти, популярнейшей просветительской программы «Музей звуков».

«Люди бывают разные по природе, – считал он. – Есть безупречные исполнители. Им было хорошо при советской власти. А есть люди, фонтанирующие идеями. Они способны реализовывать свое, а не чужое. Вот я – такой. У меня бездна идей, могу предложить с ходу хоть десять программ. Мое жизненное кредо – не несите на себе груз прошлого. Легче творить что-то новое. Многим тяжело живется, потому что им жалко оставить старую рухлядь. А я, к примеру, легко расстался со своей великолепной дачей, потому что она меня стала привязывать к себе, как якорь. Продал ее – и снова стал свободным. Я мог взвалить на себя тяжеленный рюкзак и уйти в горы или уехать в поисках новых степных мелодий на другой конец страны, где знакомился с кюйши, термеши и акынами».

В 50–60-е годы Юрий Аравин был стилягой, отрицавшим серую советскую действительность. Ботинки на «манной каше», галстук «пожар в джунглях» и пиджак а-ля Элвис Пресли. Он самозабвенно отплясывал рок-н-ролл – и это был вызов. Вызывали на педсоветы, а он все равно демонстративно носил узкие брюки и длинные волосы. За это в седьмом классе его оставили на второй год.

«Угрожали выгнать из комсомола, но не выгоняли, – вспоминал Юрий Петрович. – Я со своей инициативностью очень им был нужен. А вот из консерватории едва не отчислили с формулировкой «за недос­тойное поведение». Я был «аморальным типом», потому что являлся президентом Алматинского джаз-клуба. Представляете, что такое джаз в тo время? «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». Я проводил КВН в консерватории, организовывал театр студенческих миниатюр, был редактором факультетской газеты. Мы здорово песочили свой ректорат и преподавателей.

А еще те годы были эпохой «Галерки» – молодежного театра поэзии и плаката. Сцену нам предоставлял театр русской драмы. Когда там заканчивался спектакль, начинались наши представления. Площадь перед театром к этому времени бывала заполнена до отказа желающими попасть в «Галерку». Спектакли ставились по стихам Олжаса Сулейменова, Блока, Есенина... Причем стихи были смелые, вызывающие. «Уберите Ленина с денег, – взывали мы словами Андрея Вознесенского. – Так цена его высока. Понимаю, что деньги – мера человеческого труда, но, товарищи, сколько мерзкого прилипает к ним иногда... Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу. Пальцы ползали малосольные по лицу его, по лицу!..» А что мы вытворяли в новогодние вечера в оперном театре! Наша кавээнская команда заводила публику на всю ночь».

Аравину нравилось время, наступившее после 90-х: «Это времена инициативных. Совковый принцип «не высовывайся» наконец-то стал отмирать. У меня на него аллергия, он звучит для меня как нецензурщина. Меня иногда спрашивают, не жалею ли я о том, что слишком рано родился. Но если бы я не родился в начале 40-х, то не знал бы, что такое голод конца 40-х. Ни один самый вкусный торт не сравнится по вкусу с черным хлебом, посыпанным солью и политым подсолнечным маслом. Современным детям не вкусить жмыха, украденного с машины...

Поговорка «Не дай Бог жить в эпоху перемен» звучит как проклятие. А я, например, считаю, что мне чрезвычайно повезло жить в такое время, ведь я практически проживаю две жизни. Я не пропал в той жизни и в этой никогда не буду жить на пенсию. Работу можно найти всегда. Даже окажись я вдруг в голодной пустыне – и там, наверное, тоже не пропаду, потому что у меня есть руки, которые могут до последнего винтика из чисто любознательного интереса разоб­рать мотоцикл, а затем снова собрать его или же построить красивый дом. А потом легко с ним расстаться.

Мне интересно то, что я делаю своими руками. Не могу, не умею пользоваться чем-то готовым. «Халява-плиз» мне неинтересна, потому что у меня неуемное желание самому обеспечивать свои потребности. Мне еще любят задавать вопрос: «Но разве строительство домов имеет какое-то отношение к вашей деятельности – теории музыки?» Отвечаю, что мои спортивные увлечения реализуются в выносливости в процессе работы и в коммуникабельности. Умение строить руками выражается в умении выстраивать композицию теле- или радиопередачи. С одной стороны, я говорю, не грузите себя прошлым, а с другой – все это работает, помогает двигаться вперед...»

#память #Юрий Аравин #музыковед

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Конституционная реформа и общественное доверие
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Степные пегасы
Ход конем в интеллектуальное путешествие
Беру паузу
Большой спорт начинается с педагога

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]