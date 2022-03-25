Статьи
Акцент – на болевые точки села
Макаренко Людмила
Обозреватель Алматинского корпункта

Для Казахстана, где аграрный сектор занимает значительную долю национальной экономики и традиционно высока занятость населения в сельхозпроизводстве, проблемы развития сельских территорий были и остаются в числе приоритетов региональной политики. Стратегические и программные документы разных периодов предусматривали различные меры и инструменты для повышения уровня жизни сельчан. С директором Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсаром Нигметовым и экспертом по региональному развитию
Фонда устойчивого развития сельских территорий Фатимой Герфановой мы говорим о достигнутом, благодаря этой политике, и задачах, которые предстоит решать в ближайшее время.

Государственный портфель

– Кайсар Каиркенович, по каким правилам определяются приоритеты государственной поддержки села и как они меняются в зависимости от обстоятельств и актуальных задач?

– Эти вопросы отражаются в государственных программах – сейчас это нацпроекты. И чаще они ориентированы на потребности в развитии инженерно-коммуникационной, транспортной и социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса.

В силу бюджетных ограничений в первоочередном порядке всегда решались наиболее острые инфраструктурные проблемы в наименее развитых в социально-экономическом плане областях и районах. И нужно признать, что целый ряд застарелых проблем остается актуальным по сегодняшний день.

Для кардинальных изменений в модернизации инфраструктуры сельских территорий в 2019 году был принят проект «Ауыл – ел бесігі». Он использует новые подходы к формированию принципов обеспечения господдержки. Совместно с международными экспертами усовершенствованы методология и модели расчета показателей для приоритезации территорий, где численность населения рассматривалась как наиболее значимый параметр оценки. В итоге из 6,3 тысячи сел отобраны 3,5 тысячи с потенциа­лом развития, в них проживает 6,9 миллиона человек, это 90% от общей численности сельского населения страны.

В оставшихся населенных пунк­тах нецелесообразно строить дорогостоящую инфраструктуру, однако базовые услуги по водо- и энергоснабжению будут обеспечиваться в полном объеме. Остальные виды государственных, социальных и коммерческих услуг будут доступны в ближайшем опорном селе, район­ном центре или городе, для транс­портной доступности которых ремонтируются дороги и организуются регулярные автобусные маршруты.

– И на каких болевых точках в обеспеченности жизни сельчан акцентирована сейчас региональная политика?

– Наиболее острыми инфраструктурными проблемами сельских территорий остаются отсутствие доступа к питьевой воде, транспорту, мобильной связи и Интернету.

По последним данным, более миллиона жителей испытывают дефицит питьевой воды. В сельской местности более 770 тысяч человек не обеспечены централизованным водоснабжением, особенно сложной остается ситуа­ция в областях: Туркестанской, Костанайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской.

По стране только 22% сел подключено к системе газоснабжения. Даже в газифицированных регионах все еще есть села, не обеспеченные этим видом топлива. Большой проблемой остается износ электросетей, в среднем он составляет 58% по стране. Несмотря на масштабы цифровизации, почти треть сельских населенных пунктов все еще не имеет широкополосного доступа к Интернету.

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, состояние которых признавалось хорошим и удовлетворительным, составляет только 71%. В ряде регионов сохраняется высокая доля местных дорог в неудовлетворительном состоянии. Это отмечается в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

– И ко всему перечисленному можно смело добавить слабости социальной инфраструктуры?

– К сожалению, да. Недостаточность объектов социальной инфраструктуры существенно влияет на усиление неравенства возможностей между городскими и сельскими жителями. По нашим данным, только в 81% сел услуги здравоохранения можно получить непосредственно в своем населенном пункте. Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями – клубами, домами культуры – в пределах 41%. Немногим лучше обстоит дело с объектами спорта: без малого в половине поселений нет спортзалов, а детско-юношеские школы имеются только в 3% сел. В сельской местности функционируют 27 аварийных и 82 трехсменные школы.

– Очевидно, эти проблемы по-прежнему сказываются на оттоке жителей, особенно из отдаленных и малонаселенных пунктов. Что еще служит этой тенденции?

– В первую очередь экономические проблемы, главная из которых – безработица, и как ее следствие – высокий уровень самозанятости. Сейчас он составляет примерно 1,2 миллиона человек, или более 34% от всего занятого сельского населения. Это влечет за собой взаимосвязанные сложности. Например, сельчане, занимающиеся личным подсобным хозяйством, сталкиваются с проблемой дефицита пастбищ и сенокосов.

Низкая покупательная способность и недоступность кредитования, чаще всего из-за отсутствия ликвидного залога, сдерживают развитие предпринимательства на селе. При этом сфера сельского хозяйства имеет достаточный потенциал для создания фермерских, семейных хозяйств. Этот вопрос уже решается в рамках нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса, где предусмотрены меры по стимулированию самозанятых к созданию кооперативов.

Большую роль в экономике регионов играет географический фактор. Около 2 миллионов человек сельского населения проживают в пределах четырех агломераций, то есть вокруг Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе. Соответственно у них появляются возможности для ежедневной «маятниковой» трудовой миграции. Следствия этого явления – значительные нагрузки на социальную и инженерную инфраструктуру, нехватка жилья и прочее. Поэтому важно делать упор на обустройство городских окраин.

Вообще разница в уровне доходов городского и сельского населения за счет концентрации экономической активности в городах может быть на определенном «естественном» уровне, но задача государства – не допустить, чтобы этот разрыв обрел угрожающие масштабы и обернулся еще более глубоким расслоением и неравенством в обществе. Рычагами для этого контроля как раз и служат меры соцподдержки в сельской местности.

В их числе – надбавка в 25% к базовому окладу сельских специалистов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте и ветеринарии. В этом году внедряется механизм субсидирования затрат работодателя при строи­тельстве арендных домов на селе – государство будет компенсировать половину стоимости постройки после ее ввода в эксплуатацию. Также в рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» ежегодно планируется выделять 22 тысячи земельных участков для ИЖС в сельской местности.

– Давайте остановимся на других проектах, чтобы оценить их фактическую отдачу. Например, проект «С дипломом – в село!». Хватает ли его возможностей, чтобы привлекать необходимых специалистов?

– Проект нацелен на закрепление на селе дипломированных специалистов в основных областях: здравоохранении, образовании, социальном обеспечении, культуре, спорте, агропромышленном комплексе. В качестве мер господдержки предоставляются единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП и бюджетный кредит для приобретения или строительства жилья на льготных условиях: сроком до 15 лет со ставкой вознаграж­дения в 0,01% годовых. В свою очередь получатель принимает на себя обязательства не менее трех лет отработать в сельской местности.

Начиная с 2009 года примерно 81 тысяча молодых специалистов получила подъемное пособие, а свыше 40 тысяч – льготные жилищные кредиты. В итоге остались работать на селе до 91% участников проекта, что можно считать достаточно высоким показателем.

Нужно еще учитывать, какую потребность в кадрах закрывает программа. К примеру, в 2020 году в целом по стране, по данным регио­нов, недоставало 12 221 специа­листа. В то же время на работу в села прибыли 8 821 человек, таким образом, потребность была покрыта в среднем на 72%, в образовании и здравоохранении и того больше – до 85%.

– И это основание для продолжения такого рода кадровой политики?

– Да, конечно. Проект «С дипломом – в село!» будет продолжаться, на его финансирование в этом и следующем годах выделяется по 20 миллиардов тенге, в последующем планируется увеличивать бюджет проекта на 5 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит более чем 18 тысячам молодых специалистов воспользоваться такой возможностью.

Напомню, что получателями социальной поддержки могут быть работники не только государственных, но и частных организаций. А после дополнений в правила реализации проекта в число претендентов также вошли государственные служащие аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, за исключением лиц, занимающих руководящие должности.

Если смотреть в целом, обеспечение кадрами – это комплексная задача. В случае со школьными учителями, например, нужно говорить о необходимости повышения им заработной платы, в том числе в малокомплектных сельских школах. Важны самые элементарные вещи – в регионах должны, наконец, решить проб­лемы с надворными школьными туалетами, обеспечить горячей водой. Все это влияет на комфорт и учащихся, и педагогов.

– Вы уже упомянули относительно новый проект «Ауыл – ел бесігі». Насколько он оказался успешным в решении наболевших проблем села?

– Его влияние на повышение комфортности проживания в сельской местности можно считать существенным. На модернизацию инфраструктуры за два года из бюджета выделено 216 миллиардов тенге, реализовано более 2,6 тысячи проектов по ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, внутрипоселковых дорог.

В этом году по линии «Ауыл – ел бесігі» направляется 100,5 миллиарда тенге, это позволит реализовать 914 проектов в 492 селах с потенциалом развития, в том числе в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной и транспортной инфраструктуры – на ремонте и строительстве внутрипоселковых дорог.

Дополнительно планируется выделить 20 миллиардов тенге на развитие западных и южных областей, где проживает около 72% всего сельского населения страны.

– Насколько успешным оказывается опыт привлечения к решению проблем сельских территорий частного капитала?

– В регионах не редкость, когда сильные частные компании, развивающие бизнес в родных селах, выступают спонсорами и меценатами различных проектов. Одним из ярких подтверждений социальной ответственности бизнеса я бы назвал деятельность Фонда устойчивого развития сельских территорий. Их проекты направлены на улучшение качества образования в сельских школах, есть удачные решения для развития здравоохранения и по ряду других направлений. Думаю, благодаря такой консолидации бизнеса, общества и власти достигается определенный синергетический эффект, от которого выигрывают все стороны.

Точки приложения для бизнеса

– Фатима Равкатовна, расскажите, как строится деятельность вашего фонда на территориях?

– Фонд устойчивого развития сельских территорий был учрежден в 2019 году холдингом AITAS, предприятия которого заняты в области растениеводства, производства и переработки мяса птицы, дистрибуции. Создавался он для помощи жителям сельских районов по созданию комфортной среды для жизни и развитию предпринимательства. Во главу угла нашей деятельности положен принцип объединения бизнеса, общества и власти в реализации проектов стратегии устойчивого развития сел. В нас­тоящее время фонд представлен в Катон-Карагайском и Уланском районах Восточно-Казахстанской области, Буландынском и Бурабайском районах Акмолинской области.

Перед тем как открыть наши представительства, в каждом новом районе проводится детальный анализ состояния экономики и социальной сферы района с привлечением заинтересованных сторон: местных исполнительных органов, бизнеса и активных жителей района. Затем разрабатывается стратегия развития на 10 лет с детальными годовыми планами.

Прежде всего мы определили ключевые конкурентные преимущества районов. Так, Катон-Карагайский район стратегически может стать центром развития экотуризма с минимальным антропогенным воздействием на природу, Буландынский район – кластером мясной промышленности Северного Казахстана, Уланский – лидером мясной промышленности страны, Бурабайский мы видим как образовательный Skills Hub.

– Что Вы можете рассказать о реализованных фондом проектах?

– Большое внимание фонд уделяет вопросам образования и здравоохранения. Суть проекта «Сельская школа Powered by NIS», реализуемого совместно с АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», заключается в обучении учителей и передаче передовой методологии преподавания в сельские школы – эту часть исполняет НИШ – и в обеспечении оборудованием школьных кабинетов по стандартам этого учебного учреждения – это зона ответственности фонда. В каждую школу за три года организация вкладывает по 200 миллионов тенге.

Участвуют в проекте на сегодняшний день пять школ в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, но наша цель – до конца 2026 года запустить его во всех сельских районах страны. Для этого мы занимаемся поиском и вовлекаем в процесс бизнес-партнеров по всему Казахстану.

В сфере здравоохранения разработана инициатива по увеличению доступности качественной диагностики. Выяснив, что в 55 районных центрах из 164 по всей стране нет современных медицинских лабораторий, фонд и его партнеры – КДЛ «Олимп» и INVIVO – разработали программу поддержки предпринимателей, заинтересованных в открытии по франшизе пунктов забора биоматериала. По условиям проекта лаборатории отменили паушальный взнос в размере миллиона тенге, а фонд предоставляет гранты, возмещающие предпринимателям до половины затрат на приобретение мебели и оборудования.

За полгода выдано 11 грантов на сумму более 16 миллио­нов тенге, и теперь жителям район­ных центров Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Алматинской областей, где открыты пункты, нет необходимости ездить для сдачи анализов за десятки, а то и сотни километ­ров в областной центр. В этом и следующем году фонд намерен поспособствовать открытию таких пунктов во всех районных центрах Казахстана, независимо от их удаленности, расположения и численности жителей.

Для Катон-Карагайского райо­на готовились проекты в сфере экологического туризма. Благодаря им была организована школа гостеприимства для гос­тевых домов, объектов питания и гидов, оказана грантовая поддержка 16 гостевым домам, разработаны туристические продукты – конные, трекинговые, велосипедные, рыболовные, экстремальные.

В поле внимания фонда – развитие инфраструктуры и сферы жилищно-коммунального хозяйства. В районном центре Уланского района – поселке имени Касыма Кайсенова проведены работы по благоустройству территории и строительству детской площадки. Фонд готовил проектно-сметную документацию на реконструкцию дорог и школ в Буландынском районе и строительство теплотрассы в городе Макинске, осуществить эти проекты удалось за счет бюджетных средств.

– Где еще может быть использовать опыт участия бизнеса в решении проблем села?

– Если остановиться на здравоохранении, то, пожалуй, самой большой потребностью остается аптечное обеспечение в селах. Сейчас ищем партнеров, которые могли бы совместно с фондом поработать над программой их открытия. Сложность в том, что аптечный бизнес при небольшом потреблении нерентабелен, содержать аптеку в маленьком поселке предпринимателю невыгодно. Значит нужно искать нестандартные решения. Изучаем зарубежный опыт, удачным примером может оказаться продажа медикаментов через автоматы.

Есть задумки по развитию частных врачебных кабинетов. Совместно с палатой «Атамекен» мы собрали данные, какая потребность там есть в обновлении оборудования. Теперь обдумываем, как можно использовать какие-то государственные меры поддержки, чтобы дать толчок развитию частной медицины на селе.

– Может ли взаимодействие бизнеса и «подшефных» регио­нов, о котором Вы говорите, стать системным?

– Конечно, это сейчас и происходит. В нашей стране много моногородов, где градообразующие предприятия исполняют не только коммерческую функцию, но и социальную. В сельских райо­нах бизнес тоже часто сосредоточен в крупных хозяйствах, как, например, на севере Казахстана, или им управляет один или несколько землевладельцев. Можно сказать, и на этих руководителей возложены большие функции по оказанию социальных услуг.

Чтобы эта деятельность была более организованной, мы предлагаем отработанную модель взаимодействия с местными исполнительными органами и общественным активом. Алгоритм выглядит так: мы делаем анализ ситуации района, оцениваем все плюсы и минусы, совместно с акиматом, общественниками и предпринимателями разрабатываем концепцию, как дальше району двигаться, где и какие усилия прикладывать.

Кроме того, что наш фонд заинтересован в привлечении предпринимателей к своим инициативам, мы знаем, как помочь в становлении бизнеса на местах. Сейчас действует ряд государственных программ по развитию предпринимательства, и когда мы видим свободную «нишу» для открытия бизнеса в том или ином селе, совместно с акиматом и «Атамекеном» готовим предпринимателей на получение государственных грантов.

– Социальная ответственность бизнеса, готовность инвестировать в благосостояние сограждан принято оценивать как признак зрелости. Что в этом смысле можно сказать про наше предпринимательское сообщество?

– Я думаю, наш бизнес давно вступил в пору такой зрелости. Есть масса примеров, когда именно на селе предприниматели оказывают большую социальную поддержку своим землякам, согражданам. Правда, как раз здесь она зачастую бывает несистемной, и об этой социальной составляющей их деятельности обычно мало информации. Но мы это знаем и видим, когда знакомимся с жизнью сельчан.

Мне известно об аграрных товаропроизводителях в Акмолинской области, которые приглашают к себе в районы талантливых педагогов из больших городов, строят людям дома, а один из таких предпринимателей за свой счет провел в село газ.

Еще мы поняли, что у активных жителей и предпринимателей, независимо от размера их бизнеса, есть большое желание решать какие-либо общественные проблемы своих территорий консолидированно, всем вместе. Наш фонд выступает катализатором и интегратором каких-то новшеств, а потом все закручивается и движется без нашего участия – предприниматели сами решают, как развивать спорт, бороться с наркотиками, воспитывать молодое поколение и многое другое.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Статьи
Штиль или затишье перед штормом?
Статьи
Модернизация сделает Казахстан сильнее
Статьи
Как приблизить новоселье?
Статьи
Взять кредит – не поле перейти
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021