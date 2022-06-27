Акценты расставлены

На заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК обсуждены вопросы, касающиеся правозащитного потенциала обновленной Конституции страны.

На повестку этот вопрос вынесли не случайно. По словам председателя комиссии Игоря Рогова, серьезный акцент в конс­титуционной реформе сделан именно на правоохранительной и судебной системах.

В своем выступлении он подчеркнул важность соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в деятельности всех государственных, правоохранительных и судебных органов. При этом особо акцентировал внимание на создании Конституционного суда и повышении правозащитной деятельности казахстанского омбудсмена.

Игорь Рогов также отметил важность и актуальность конс­титуционного регулирования модели разделения властей при соблюдении принципов взаимного сотрудничества и контроля. По его словам, это значительный шаг вперед не только в конституционно-правовом измерении, но и в плане развития современной политической культуры и демократии.

– Отдельный блок поправок посвящен совершенствованию правозащитных институтов и защите фундаментальных прав людей, – отметил в свою очередь министр юстиции Канат Мусин. – На уровне Основного закона страны окончательно отменена смертная казнь. В Казахстане создается Конституционный суд. Теперь каждый гражданин, кто посчитает, что действующий нормативно-правовой акт нарушает его конституционные права, сможет обратиться в данный орган и получить защиту.

Если раньше правом обращения в Конституционный совет были наделены Президент, Премь­ер-министр, председатели Сената и Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Парламента, а также суды, то теперь аналогичное право получили Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

– Правовой статус, компетенция Конституционного суда, порядок осуществления конс­титуционного судопроизводства будут регламентированы в Законе «О Конституционном суде Республики Казахстан», – добавил Канат Мусин. – Соответствующий проект сейчас разрабатывается нами.

Также, по словам главы Мин­юста, планируется принять отдельный Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека». Такой же подход намерены применить и в отношении органов прокуратуры.

– Конституционный суд не подменит суды общей юрисдикции, а будет рассматривать только вопросы права, – разъяснил член Конституционного совета РК Иоган Меркель. – Допустим, казах­станец посчитал, что НПА не соответствует Главному закону. Суд будет рассматривать, так ли это на самом деле. Других вопросов он не коснется. То, что людям дали право обращаться в Конституционный суд напрямую, а не через суды общей юрисдикции, – прог­ресс, но нужно понимать: не все жалобы, которые граждане будут отправлять в суд, рассмотрят сразу.

Между тем уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова отметила, что самое главное достижение конституционной реформы – не расширение функций омбудсмена и повышение его статуса, а расширение прав и возможностей человека, в том числе путем обращения в Конституционный суд, Генеральную прокуратуру и непосредственно лично к ней.

Спикер рассказала о том, какую работу следует провести, в том числе надзорному органу. К слову, в сентябре этого года исполняется 20 лет с того момента, как в Казахстане был подписан Указ «Об Уполномоченном по правам человека». За это время в стране сделано немало, в частности – по обеспечению конституционных прав жителей. В вопросе свободы объединений и развития инс­титутов гражданского общест­ва немаловажную роль играет Министерство информации и общест­венного развития.

– Два года назад утверждена Концепция развития гражданского общества, – отметил вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров. – Государством обеспечиваются различные диалоговые форматы взаимодействия с НПО. Внедрен институт уполномоченных по взаимодействию с неправительственным сектором.

Самое главное – работа по расширению прав казахстанцев на свободу объединений.

– В рамках реализации Плана первоочередных мер в области прав человека ведется разработка проекта закона по расширению механизмов реализации права граждан на свободу объе­динений, – уточнил вице-министр. – Предлагается внести поправки, согласно которым для создания ОО нужно будет не менее двух человек. Ранее требовалось не меньше десяти.

Между тем президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казах­стана» Бану Нургазиева, говоря о деятельности неправительственных организаций, отметила, что необходим закон об НПО.

– За 30 лет в Казахстане ни разу не готовился доклад о сос­тоянии гражданского общества, – отметила спикер. – Нужно поднять этот вопрос. Также следует внести поправку для того, чтобы общественные организации имели право оценивать деятельность государственных органов. Сегодня, увы, они сами себе ставят оценки.

Подводя итоги встречи, участники отметили важность дальнейшего совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики согласно нормам обновленной Конституции.