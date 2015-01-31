Акции Apple побили исторический рекорд

Акции компании Apple достигли очередной рекордной отметки в $120 на торгах биржи Nasdaq в пятницу, 30 января. Об этом свидетельствуют данные биржи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
За последний квартал Apple получила рекордную прибыль в $18 млрд и смогла продать 74,5 млн смартфонов iPhone, опередив прогнозы аналитиков. Отметки в $120 акции Apple коснулись в ходе торговой сессии, прежде чем закрыться на $117,16. С начала года акции выросли почти на 8%, а за 2014 год их стоимость увеличилась на 40%. Капитализация Apple оценивается в $688 млрд.
Аналитики из S&P Capital IQ придерживаются целевой цены на акции Apple на ближайшие полтора года в $128,96. Эксперты инвестбанка UBS считают, что через год бумаги компании будут стоить $130. Инвестор-активист Карл Икан считает акции Apple серьезно недооцененными и считает, что их реальная стоимость составляет $200.