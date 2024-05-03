Первого электрического робота презентовали в Китае

Китай, Технологии
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Айман Аманжолова
[email protected]

Робот «Тяньгун» способен ходить и бегать как человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Пекинский центр инновационных роботов-гуманоидов (Китай) показал первого полностью электрического робота. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Модель получила название «Тяньгун» (Tiangong). Гуманоид имеет роботизированные руки и ноги, машина способна передвигаться как человек. Представленный робот умеет ходить и бегать со скоростью до 6 километров в час. По словам ученых, это первый в мире подобный робот с электрическим приводом.

Машина имеет рост 163 сантиметра и вес 43 килограмма. Для ориентации в пространстве «Тяньгун» получил датчики трехмерного зрения и высокоточный инерциальный измерительный блок. Кроме того, робот оснащен высокоточными шестимерными датчиками силы.

В материале говорится, что для настройки робота использовали метод «Обучение с прогнозированием подкрепления и имитацией на основе памяти состояний». Это позволило роботу-гуманоиду научиться передвигаться так же естественно, как и человек. Также «Тяньгун» без вмешательства оператора способен адаптироваться к меняющейся среде.

В конце апреля участники европейского проекта RoboSAPIENs рассказали о создании нейросети, которая способна превратить обычного робота в адаптивного. Подобные машины смогут адаптироваться на фоне меняющейся среды.

#Китай #робот

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