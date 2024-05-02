В компании Илона Маска бронируют полеты в космос

Полеты будут выполнять на кораблях Dragon и Starship, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

На официальном сайте компании Илона Маска появился раздел «Полет человека в космос» (Human Spaceflight), где любой желающий может забронировать места для полета в космос. Пока предлагают четыре направления: орбита Земли, Международная космическая станция, Луна и Марс.

Цены не указаны, как и время будущих полетов, за исключением двух маршрутов: на орбиту Земли и МКС доступны рейсы на конец 2024 года и 2025 год соответственно.

По информации SpaceX, во время полета на орбиту на корабле будут находиться два-четыре человека, а продолжительность путешествия составит от трех до шести дней. Что касается рейсов на МКС, то туда будет летать экипаж из четырех человек, время в пути — до 10 дней.