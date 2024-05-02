Новые поправки в закон о связи разъяснили в Минцифры

Ожидается, что новые поправки помогут улучшить инфраструктуру и обеспечить доступность услуг связи для населения республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прокомментировало принятый Сенатом проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации», инициированный депутатами Парламента, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, внесенные изменения в области связи направлены на развитие инфраструктуры связи, формирование благоприятных условий для привлечения перспективных телекоммуникационных технологий, обеспечению доступности услуг связи для населения страны.

В частности, в целях поддержки лиц с инвалидностью уполномоченный орган в области связи будет закреплять обязательства операторам связи по предоставлению им льготных тарифов.

Также операторам связи предоставлена возможность безвозмездного имущественного найма (аренды) опор воздушных линий электроперадач для проведения волоконно-оптических линий связи, находящихся в государственной собственности.

Вместе с тем, в целях развития цифровизации отраслей внедрено субсидирование услуг связи в сельскохозяйственных и промышленных объектах, порядок которого будет определен уполномоченным органом в области связи по согласованию заинтересованными государственными органами.

Для обеспечения интернетом удаленных районов будут строиться оптоволоконные линии связи вдоль республиканских и областных автодорог. В планах развития населенных пунктов будут учитываться места для размещения сетей связи.

В область связи вводится новый участник рынка – виртуальный оператор связи, который будет использовать инфраструктуру одного или сразу нескольких операторов сотовой связи. Для начала работы виртуальному оператору связи необходимо будет получить соответствующее разрешение у уполномоченного органа в области связи.

Согласно новым изменениям, операторы связи обязаны будут предоставить технологию CellBroadcast для оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях. Местные органы будут контролировать работу систем экстренных служб, а также будут установлены предельные тарифы на аренду мест для размещения оборудования связи.

В министерстве отмечают, что при строительстве общественных зданий заказчик должен обеспечить соответствующее помещение для оборудования связи.

Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать услуги связи доступными и улучшить их качество по всей стране, подчеркнули в Минцифры.

Также поправками в области инноваций и цифровизации предусмотрено введение «Единого окна национальной инновационной системы» и компетенции центральных государственных органов в рамках данной системы. Данные нормы направлены на обеспечение прозрачности и доступности к мерам поддержки инновационной деятельности, налаживание системы мониторинга и оценки национальной инновационной системы посредством создания информационной системы.

Предусматривается предоставление ежегодной информации в инновационную обсерваторию о реализации мер по развитию инноваций и технологий для проведения независимого анализа эффективности инновационной системы и мониторинг реализации государственной технологической политики в регионах. Это позволит выявлять имеющиеся барьеры и инициировать соответствующие корректирующие меры.

Открывается возможность для эндаумент-фондов поддерживать инновационные проекты и новые стартапы в организациях науки и образования. Также предусматривается передача полномочия председателя Управляющего комитета АКФ «ПИТ» от премьер-министра РК к руководителю уполномоченного органа в сфере информатизации.

Все эти меры направлены на обеспечение прозрачности и доступности к мерам поддержки инновационной деятельности и улучшению инвестиционного климата страны, заключили в Минцифры.