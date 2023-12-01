Акции почти на $1 млрд продала правнучка основателя Lego

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Правнучка основателя Lego продала акции компании на $930 миллионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: gas-kvas.com

Правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала часть акций компании и заработала на этом почти $1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кристиансен продала 4 млн акций Kirkbi A/S, семейной компании-владельца Lego. В Kirkbi сообщили, что средства были выплачены в виде дивидендов, а акции были аннулированы. После продажи другие члены семьи увеличили свои доли в бизнесе. Отмечается, что 47-летняя Софи Кирк Кристиансен намерена сосредоточиться на природоохранных проектах.

Kirkbi A/S принадлежат 75% акции Lego, а также доли в ряде компаний, облигации и недвижимость — всего на $24,3 млрд. Возглавляет компанию брат Томас Кирк Кристиансен.

 

#продажа #акции #Lego компания

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