Двое подростков заблудились в горах Алматы

Они находились в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались

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Спасатели Службы спасения ДЧС Алматы успешно завершили поисково-спасательную операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Поводом для выезда стало сообщение о двух подростках, которые самостоятельно отправились в горы и не вернулись.

После поступления сигнала спасатели незамедлительно приступили к поискам. Были обследованы предполагаемые маршруты передвижения подростков с учетом особенностей горной местности.

В результате оперативных поисково-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили подростков в районе пика Турист Карасайского района. Они находились в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались.

«МЧС напоминает: перед выходом в горную местность необходимо заранее планировать маршрут, сообщать близким о месте и времени возвращения, иметь при себе заряженный мобильный телефон и учитывать погодные условия. Соблюдение этих простых правил поможет избежать опасных ситуаций», – говорится в обращении ведомства.

Ранее в горах Алматы в районе Комби-2 на высоте 3200 метров, четверо подростков не смогли самостоятельно спуститься с гор и обратились за помощью к спасателям.