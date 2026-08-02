Девушку на надувном круге унесло в Каспийское море

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 71 километре от города Жанаозен Мангистауской области в районе базы отдыха «Кендерли», спасатели оперативно-спасательного отряда пришли на помощь 22-летней девушке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Во время отдыха ее на надувном плавательном круге унесло в море примерно на 200 метров от берега.

Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту вызова, обнаружили девушку и благополучно доставили ее на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.

«Использование надувных кругов и матрасов в открытых водоемах при ветреной погоде крайне опасно. Соблюдайте правила безопасности на воде и не подвергайте свою жизнь риску», – говорится в обращении ведомства.

Ранее в Мангистауской области завершились поиски подростка, пропавшего во время купания на необорудованном участке побережья Каспийского моря. Сотрудники МЧС обнаружили в воде тело подростка в 10 метрах от береговой линии.