В горах Алматы спасли российских альпинисток

Происшествия

Обе они получили травмы при восхождении

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации двух гражданок Российской Федерации, входивших в состав спортивных альпинистских групп и совершавших восхождения по маршрутам различных категорий сложности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Первая альпинистка 2002-го года рождения получила открытый перелом ноги во время восхождения на пик Октябренок в Карасайском районе Алматинской области. Вторая, 1992-го года рождения, получила травму при восхождении на пик Маяковского в Талгарском районе.

Для проведения спасательной операции были направлены спасатели. Сначала вертолет выполнил эвакуацию одной альпинистки с пика Маяковского, расположенного на высоте 4208 метров над уровнем моря. Затем воздушное судно направилось к пику Октябренок, расположенному на высоте 3480 метров, где была эвакуирована 24-летняя девушка с открытым переломом ноги.

После завершения спасательной операции девушек доставили в городскую клиническую больницу № 4 города Алматы. 

Очень точно сработал экипаж вертолета, который успешно произвел посадку на ограниченных площадках среди крутых скальных склонов, что позволило безопасно эвакуировать пострадавших.

МЧС напоминает: восхождения в высокогорной местности требуют тщательной подготовки, оценки погодных условий, использования сертифицированного снаряжения и строгого соблюдения требований безопасности.

#спасатели #горы #РФ #альпинистки

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