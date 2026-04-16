Сегодня в рамках реализации нарратива «Закон и порядок», Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой и акиматом области, проведена акция на тему: «Стоп пирамида! Повышение финансовой грамотности» среди учителей общеобразовательных школ и преподавателей колледжей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Цель мероприятия – повышение уровня финансовой грамотности педагогов, формирование у них навыков распознования мошеннических схем, в том числе финансовых пирамид, а также обеспечение передачи полученных знаний среди учащихся с целью профилактики их вовлечения в противоправную деятельность.

В ходе мероприятия лекторы рассказали об основных признаках финансовых пирамид и мерах предупреждения, а также продемонстрировали лекционный материал по финансовой безопасности с помощью AI-офицера Агентства РК по финансовому мониторингу - AI_DOS.

Педагоги активно включились в обсуждение, продемонстрировав высокий уровень профессиональной заинтересованности и вовлеченности.

В ходе диалога подняты актуальные вопросы в области финансовой безопасности. Обмен мнениями прошел в конструктивном ключе, что способствовало формированию содержательной и продуктивной дискуссии.