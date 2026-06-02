Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026

Билеты раздадут тем болельщикам сборной Саудовской Аравии, которые будут находиться в США во время турнира
Федерация футбола Саудовской Аравии предложила своим болельщикам бесплатные билеты на чемпионат мира‑2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Matchtv.ru
Как сообщило The Sun со ссылкой на посольство страны в США, билеты раздадут тем болельщикам сборной Саудовской Аравии, которые будут находиться в США во время турнира.
По данным источника, ФИФА одобрила эту схему из‑за опасений, что матчи команды на турнире пройдут при полупустых трибунах.
— Стартовал обратный отсчет до чемпионата мира! По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты болельщикам сборной Саудовской Аравии, находящимся в США. Посещение за ваш счет, а билеты за наш счет, — говорится в заявлении посольства.
На групповом этапе ЧМ‑2026 сборная Саудовской Аравии сыграет в США с командами Уругвая, Испании и Кабо‑Верде.