Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026

Билеты раздадут тем болельщикам сборной Саудовской Аравии, которые будут находиться в США во время турнира

Федерация футбола Саудовской Аравии предложила своим болельщикам бесплатные билеты на чемпионат мира‑2026.

Как сообщило The Sun со ссылкой на посольство страны в США, билеты раздадут тем болельщикам сборной Саудовской Аравии, которые будут находиться в США во время турнира.

По данным источника, ФИФА одобрила эту схему из‑за опасений, что матчи команды на турнире пройдут при полупустых трибунах.

— Стартовал обратный отсчет до чемпионата мира! По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты болельщикам сборной Саудовской Аравии, находящимся в США. Посещение за ваш счет, а билеты за наш счет, — говорится в заявлении посольства.

На групповом этапе ЧМ‑2026 сборная Саудовской Аравии сыграет в США с командами Уругвая, Испании и Кабо‑Верде.