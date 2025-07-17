Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Участники обсудили предложения по совершенствованию регулирования в различных сферах бизнеса, а также механизмы повышения эффективности нормативных требований.

Одним из вопросов повестки стало введение с 2027 года лицензирования организаций дошкольного образования. Цель инициативы – обеспечить единые требования к качеству и безопасности услуг, оказываемых детскими садами. В настоящее время в стране функционирует свыше 11 800 детских садов, более половины из которых – частные. Разработаны минимальные квалификационные требования, охватывающие подготовку педагогов, учебные программы, условия питания, медобслуживания и оснащения.

Также обсуждены подходы к регулированию размещения цифровой наружной рекламы. Учитывая активное развитие цифровых форматов и распространение видеорекламы, комиссия рассмотрела инициативу о введении требования к операторам цифровой и проекционной рекламы по наличию утвержденной внутренней политики, регламентирующей размещение материалов и контроль за их содержанием. Такая мера направлена на повышение ответственности в отрасли и соблюдение единых стандартов.

По итогам заседания МВК результаты регуляторных анализов по всем рассмотренным вопросам были одобрены, с учетом выводов и предложений, представленных уполномоченными государственными органами и другими участниками комиссии.