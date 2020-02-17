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Актюбинских летчиков обучили выживанию в экстремальных условиях

Около тридцати пилотов Военного института Сил воздушной обороны прошли курс автономного выживания в зимних условиях. Руководил занятиями заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны по боевой подготовке полковник Аскар Избасов, сообщает пресс-служба вуза.

Практика выживания для летчиков – необходимость. При вынужденном или аварийном покидании воздушного судна командир экипажа и команда должны уметь ориентироваться в незнакомой местности, соорудить из подручных средств временное укрытие, уметь добыть огонь, еду, разогреть воду и оказать первую помощь раненым членам экипажа.

"Удивительный пример выживания описал Борис Полевой в книге "Повесть о настоящем человеке". Прототип главного героя - легендарный летчик-истребитель, Герой Советского Союза, Алексей Маресьев является примером мужества и стойкости для всех летчиков. Во время Великой Отечественной войны он сумел увести подбитый во время выполнения боевого задания Як-1 с вражеской территории, и при попытке совершить вынужденную посадку в лесу, упал с высоты 30 метров. С переломами обеих ног, 18 дней Алексей Маресьев добирался до ближайшего населенного пункта, ориентируясь по солнцу и питаясь подножным кормом. Жизнь легендарному летчику спасли огромная сила воли и навыки выживания, которые каждый молодой пилот усваивает на всю жизнь", - рассказывает полковник Аскар Избасов.

По словам руководителя занятий, обнаружив неисправность воздушного судна, самое главное – не паниковать. Еще в воздухе экипаж передает сигнал о том, что терпит бедствие, координаты, курс, высоту и скорость. По этим данным вычисляется примерное место падения воздушного судна, что значительно облегчает задачу поисково-спасательной команде. Покидая самолет (вертолет), члены экипажа ведут постоянный визуальный контроль друг за другом. После приземления собираются вместе и следуют к месту крушения, ориентируясь на дым. У воздушного судна распределяют обязанности, осматривают местность.

Все подручные средства, с помощью которых летчик выживает в автономных условиях, есть в носимом аварийном запасе (НАЗ). В него входят режущий инструмент, аптечка первой помощи, индивидуальный рацион питания, сигнальные средства, а также компас, спички, опреснительные таблетки и другое. Обычно носимого аварийного запаса хватает на несколько суток.

На занятиях по выживанию инструкторы на практике обучали молодых летчиков, как без посуды вскипятить воду, опреснить ее с помощью таблеток, построить из снега, льда и парашютного купола индивидуальное убежище, учили вязать петли для сооружения ловушек на диких животных, оказывать первую помощь и транспортировку при переломах, растяжениях и других травмах.

Не менее важным навыком, с учетом климатических условий западного региона, является ориентирование на местности. Лекцию на эту тему читал старший летчик-инструктор (штурман) авиационного звена Учебно-авиационного центра ВИ СВО майор Талгат Кульжанов. Он рассказывал об уникальных природных явлениях Актюбинской области, о направлениях ветра и резком смещении температур, изменении направлений воздушных масс. Как определить стороны света по природным явлениям, народным приметам или небесным светилам. В конце занятия майор Талгат Кульжанов продемонстрировал обучаемым лайфхак как сделать компас из обычной иголки.

Все занятия проводились в форме соревнований между эскадрильями. В процессе оценивания учитывалась глубина усвоенных знаний, качество выполнения практических заданий, самыми интересными из которых были транспортировка раненого, где необходимо было оказать первую медицинскую помощь и из подручных средств соорудить носилки и строительство зимнего убежища из снега и парашютного купола.

Занятия по выживанию в Военном институте Сил воздушной обороны проводятся каждый год, но знаний и навыков по выживанию много не бывает. Для авиационных специалистов эта тема всегда была и остается актуальной, отметили в пресс-службе.

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