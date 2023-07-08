Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА

Спорт
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Это уже второй титул победителя ЧМ.

Фото: Диапазон

Восьмиклассник из Актобе Арлан Тактамусов выиграл титул чемпиона мира по ММА, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

На днях в Москве прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам версии организации Free Fighting. В нем участвовало 330 спортсменов, приехали атлеты из России, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Казахстана. 

Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место. В турнире участвовал ученик восьмого класса Интеллектуальной школы Актобе Арлан Тактамусов.

 Арлан завоевал на турнире титул чемпиона. Причем за последние годы для него это уже второй титул чемпиона на ЧМ. Об этом рассказал отец юного победителя.

"Для Арлана это второй чемпионат мира, на котором он успешно завоевывает золотую медаль. В прошлый раз он стал чемпионом в 2019 году в Абу-Даби вместе с моим младшим сыном – Астаном. Мне как отцу было безумно приятно, каким примером является Арлан для своего братишки. Была и пандемия, и подготовка к поступлению в учебное заведение. С этого момента ему пришлось совмещать тренировки с обучением. Перед ним регулярно вставала дилемма, но огромное желание успевать и побеждать принесло хорошие результаты".

Тренирует будущего чемпиона известный актюбинский спортсмен Рустам Сартбаев. Рустаму удается успешно быть наставником юных атлетов и самому отлично выступать на республиканских и международных турнирах.

Так, он недавно завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по грэпплингу, который прошел в Астане.

#Актобе #ММА

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