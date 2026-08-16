Военнослужащие Акмолинского гарнизона вышли на забег в Астане

Фото: Минобороны

Военнослужащие Акмолинского гарнизона Сил воздушной обороны отметили День спорта пятикилометровым забегом в одном из парков Астаны, передает Kazpravda.kz.

К забегу присоединился заместитель Главнокомандующего Силами воздушной обороны по воспитательной и идеологической работе полковник Талгат Сыздыков. Вместе с военнослужащими он преодолел всю дистанцию.

«Регулярные тренировки развивают выносливость, дисциплинированность и уверенность в своих силах. Совместные спортивные мероприятия укрепляют командный дух и мотивируют личный состав вести активный образ жизни», — отметил полковник Талгат Сыздыков.

Физической подготовке и популяризации спорта среди военнослужащих Сил воздушной обороны уделяется постоянное внимание. Помимо тренировок и соревнований, для личного состава проводят встречи с известными казахстанскими спортсменами.

В разные годы с военнослужащими встречались Василий Тахтай, Илья Ильин, Айтым Жакупов, Шавкат Рахмонов и другие спортсмены. Они рассказывали о своем профессиональном пути, подготовке к соревнованиям, роли дисциплины и систематических тренировок.