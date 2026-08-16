Награды за вклад в развитие спорта вручили в Астане

Спорт

Среди награжденных - представители параспорта, массового и детско-юношеского спорта

Фото: Акимат Астаны

В Астане ко Дню спорта наградили тренеров, руководителей спортивных организаций, методистов и других специалистов, внесших вклад в развитие физической культуры и спорта столицы, передает Kazpravda.kz.

Церемония прошла в городском Управлении физической культуры и спорта. В ней приняли участие заместитель акима Астаны Ерик Мейрхан, руководитель управления Василий Левит, ветераны спорта, представители спортивных организаций и тренеры.

Нагрудным знаком «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін» отмечены директор столичного гандбольного клуба Мира Калабай и тренер-преподаватель по спортивному ориентированию Галина Корнилова.

«Нагрудный знак «Құрметті спорт қызметкері» получили руководитель городского Центра подготовки олимпийского резерва Данияр Толегенов и заместитель руководителя центра Тельман Бегалиев», - сообщили в акимате Астаны.

Еще ряд тренеров, руководителей спортивных организаций, представителей федераций и других работников отрасли получили благодарственные письма акима столицы за профессиональное мастерство и многолетний труд.

Отдельно наградили 11 специалистов, работающих в параспорте, детско-юношеском и массовом спорте, гимнастике, триатлоне и других направлениях. Им вручили благодарственные письма заместителя акима Астаны.

Почетными грамотами министра туризма и спорта Казахстана отмечены восемь специалистов. Среди них - руководители спортивных организаций, тренеры, методисты и другие работники отрасли.

#Астана #Спорт #награда

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