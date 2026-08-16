ALMATY RUN собрал более 2,5 тыс участников в Астане

Фото: Акимат Астаны

В Астане в честь Дня спорта прошел массовый забег ALMATY RUN. На старт в Триатлон парке вышли более 2,5 тыс человек, передает Kazpravda.kz.

Участники преодолели дистанцию 6,2 километра. Вместе с профессиональными спортсменами в забеге участвовали любители, жители и гости столицы.

Перед стартом для бегунов провели общую разминку. После финиша желающие смогли присоединиться к открытым тренировкам по стрит-воркауту, йоге, армрестлингу и подтягиваниям на перекладине.

«В сегодняшнем мероприятии принимают участие более 2,5 тысяч человек. Причина, по которой оно называется «ALMATY RUN», заключается в том, что мероприятие проходит в районе Алматы. Такие массовые спортивные мероприятия позволяют приобщать жителей к активному образу жизни», - рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивных мероприятий акимата Астаны Ержигит Усербай.

В забеге также принял участие дзюдоист Бахтияр Пернебек, приехавший из Шымкента.