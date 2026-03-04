Сроки его возвращения на поле пока не называются

Фото: ФК "Аль-Наср"

Саудовский "Аль-Наср" выступил с официальным заявлением о состоянии своего звёздного капитана Криштиану Роналду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

41-летний форвард был заменён на 81-й минуте матча 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Фейхой" (3:1), в котором португалец не реализовал пенальти.

"У Криштиану Роналду диагностирована травма подколенного сухожилия после последнего матча с "Аль-Фейхой". Он приступил к программе реабилитации и будет находиться под наблюдением изо дня в день", — говорится в заявлении клуба.

Ранее СМИ сообщали, что частный самолет Криштиану покинул страну и направился в Мадрид.

В нынешнем сезоне 41-летний Роналду принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".