Александр Овечкин забросил 875-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

И сократил отставание от рекорда легендарного Уэйна Гретцки до 19 голов

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В матче регулярного чемпионата НХЛ клуб российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одолел «Сиэтл Кракен» со счетом 3:0.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода Алексей Протас с передачи Пьер-Люка Дюбуа открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Этен Фрэнк удвоил преимущество «столичных» в матче.

Окончательный счет в игре установил капитан команды Александр Овечкин, поразив пустые ворота соперника. Это шестая подряд победа «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.