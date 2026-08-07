Флаг федерации профсоюзов Казахстана подняли на вершину Килиманджаро

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Символическое восхождение совершил советник председателя ФПРК Кайрат Айбосынов. Для профсоюзного движения это стало ярким событием в рамках общепрофсоюзной кампании «Сильные профсоюзы – сильный голос человека труда» и знаком уважения к миллионам трудящихся казахстанцев.

Кайрат Айбосынов возглавил группу из 21 граждан Казахстана, большинство участников которой являются членами профсоюзов. Путь к вершине занял пять дней, еще два дня потребовалось на спуск. По словам участников, маршрут оказался серьезным испытанием на выносливость, взаимовыручку и силу характера.

Поднятый на вершине флаг символизирует главную цель федерации профсоюзов РК-добиваться достойного отношения к человеку труда, защищать права работников и укреплять принципы социальной справедливости. Как путь к вершине требует выдержки, силы духа и настойчивости, так и профсоюзная работа - это ежедневное движение к тому, чтобы труд каждого человека был достойно оценен и защищен.

«Поднимая флаг федерации профсоюзов Казахстана на вершину Килиманджаро, на протяжении всего семидневного маршрута я думал о миллионах казахстанцев, которые своим трудом создают настоящее и будущее нашей страны. 23 августа мы примем участие в первых выборах депутатов Курултая. И наша акция является еще и напоминанием для кандидатов о том, что благополучие сраны начинается с уважения к человеку труда. Мы хотим, чтобы его статус, авторитет и значение в обществе поднимались так же высоко, как сегодня поднялся наш флаг», - отметил Кайрат Айбосынов.

По его словам, восхождение стало еще и напоминанием о том, что путь к большим целям всегда начинается с первого шага.

«Каждая вершина начинается с первого шага. Подняв флагна Килиманджаро, мы хотели показать: человек труда достоин самых высоких вершин - уважения, справедливой оплаты, безопасных условий труда и общественного признания. Мы также приняли решение поделиться своим опытом. Маршрут, который мы прошли, будет предложен всем нашим соотечественникам, желающим покорить Килиманджаро. Уверен, эта вершина станет достижимой для многих казахстанцев», - подчеркнул Кайрат Айбосынов.

Подъем на Килиманджаро потребовал серьезной физической подготовки, выносливости и силы характера. Эти качества ежедневно проявляют миллионы работников - шахтеры, металлурги, учителя, врачи, строители, энергетики, аграрии и представители десятков других профессий, благодаря которым развивается Казахстан.

Проект получит продолжение. Уже в следующем году планируется организовать восхождение к базовому лагерю Эвереста, которое станет очередной символической акцией в поддержку человека труда и популяризации активного образа жизни среди членов профсоюзов не только в Казахстане, но и во всем мире.