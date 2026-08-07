Флаг федерации профсоюзов Казахстана подняли на вершину Килиманджаро

Событие
Айман Аманжолова
корреспондент

Флаг казахстанского профсоюзного объединения впервые поднят на высочайшую точку Африки - вершину Килиманджаро (5895 метров), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Символическое восхождение совершил советник председателя ФПРК Кайрат Айбосынов. Для профсоюзного движения это стало ярким событием в рамках общепрофсоюзной кампании «Сильные профсоюзы – сильный голос человека труда» и знаком уважения к миллионам трудящихся казахстанцев.

Кайрат Айбосынов возглавил группу из 21 граждан Казахстана, большинство участников которой являются членами профсоюзов. Путь к вершине занял пять дней, еще два дня потребовалось на спуск. По словам участников, маршрут оказался серьезным испытанием на выносливость, взаимовыручку и силу характера.

Поднятый на вершине флаг символизирует главную цель федерации профсоюзов РК-добиваться достойного отношения к человеку труда, защищать права работников и укреплять принципы социальной справедливости. Как путь к вершине требует выдержки, силы духа и настойчивости, так и профсоюзная работа - это ежедневное движение к тому, чтобы труд каждого человека был достойно оценен и защищен.

«Поднимая флаг федерации профсоюзов Казахстана на вершину Килиманджаро, на протяжении всего семидневного маршрута я думал о миллионах казахстанцев, которые своим трудом создают настоящее и будущее нашей страны. 23 августа мы примем участие в первых выборах депутатов Курултая. И наша акция является еще и напоминанием для кандидатов о том, что благополучие сраны начинается с уважения к человеку труда. Мы хотим, чтобы его статус, авторитет и значение в обществе поднимались так же высоко, как сегодня поднялся наш флаг», - отметил Кайрат Айбосынов.

По его словам, восхождение стало еще и напоминанием о том, что путь к большим целям всегда начинается с первого шага.

«Каждая вершина начинается с первого шага. Подняв флагна Килиманджаро, мы хотели показать: человек труда достоин самых высоких вершин - уважения, справедливой оплаты, безопасных условий труда и общественного признания. Мы также приняли решение поделиться своим опытом. Маршрут, который мы прошли, будет предложен всем нашим соотечественникам, желающим покорить Килиманджаро. Уверен, эта вершина станет достижимой для многих казахстанцев», - подчеркнул Кайрат Айбосынов.

Подъем на Килиманджаро потребовал серьезной физической подготовки, выносливости и силы характера. Эти качества ежедневно проявляют миллионы работников - шахтеры, металлурги, учителя, врачи, строители, энергетики, аграрии и представители десятков других профессий, благодаря которым развивается Казахстан.

Проект получит продолжение. Уже в следующем году планируется организовать восхождение к базовому лагерю Эвереста, которое станет очередной символической акцией в поддержку человека труда и популяризации активного образа жизни среди членов профсоюзов не только в Казахстане, но и во всем мире.

 

#Казахстан #горы #флаг #Килиманджаро

Популярное

Все
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Логистический прорыв
Не теряя поливной влаги
Рассмотрен комплексный план развития легпрома
Гостья на кирпичной стене
Ставка на инженеров
Цифровые проекты полиции
Программа модернизации – в действии
Запущена программа по обучению безработных женщин
Песни Абая – в сердцах молодежи
Наши школьники покоряют «Сириус»
«Шить» будущее своими руками
Обеспечить транспарентность процесса
На службе Отечеству и народу
От увлечения – к мечте
Тюркский культурный код в произведениях Батухана Баймена
Аль-Фараби: городская среда и субъектность человека
Не хочется уезжать
Жизнь за окном
Нужен ли бумажный документ?
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Витаминный конвейер с пригородных полей
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Формируя электоральную повестку
Задействованы возвращенные активы
Масштабное шоу пройдет в столице
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
Завершить уборку в срок
Безопасность и образование детей – под особый контроль
Два взгляда на одну эпоху
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

Читайте также

PlayTime – чемпионы Dota 2
Наш десант на Dota 2, Phygital Football и Phygital Shooter
Фиджитал-сенсация от Wilders
Масштабное шоу пройдет в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]