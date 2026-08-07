Фото: акимат Астаны

Первый день международного фестиваля Comic Con Astana 2026 установил новый рекорд посещаемости – его гостями стали порядка 16 тысяч человек. Это самый высокий показатель первого дня за всю историю проведения фестиваля, что подтверждает статус Comic Con Astana как одного из крупнейших событий в сфере гик-культуры Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылой на городской акимат

С самого утра на площадках фестиваля царила насыщенная атмосфера. Одновременно работали главная сцена, тематические зоны, игровые и интерактивные площадки. Для гостей проходили концерты, танцевальные шоу, встречи с приглашенными звездами, конкурсы, презентации и другие развлекательные мероприятия.

Главными хедлайнерами Comic Con Astana 2026 стали всемирно известные актеры Николай Костер-Вальдау, Пол Андерсон, Иньяки Годой и Таз Скайлар. В первый день фестиваля состоялись пресс-конференция и автограф-сессия с Николаем Костер-Вальдау, которые вызвали большой интерес у поклонников.

Во время общения с журналистами актер отметил, что впервые приехал в Астану и был впечатлен масштабом фестиваля, теплым приемом и гостеприимством жителей столицы. В шутку он признался, что за один день съел больше мясных блюд, чем за несколько последних лет. Также Николай Костер-Вальдау посетил традиционную казахскую баню и побывал у монумента «Байтерек», где загадал желание.

Почетными гостями фестиваля также стали всемирно известные косплееры Kamui Cosplay, Leon Chiro и Elizabeth Rage. В течение всех дней Comic Con Astana посетители смогут встретиться с популярными блогерами и контент-мейкерами Super Crastan (Даня Крастер), Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak, Dalbek, FixEye, Nowkie, Егором Шкредом, Кириллом Соеровым, Domer Grief и Ten Yujin.

Большой интерес у посетителей вызвали игровые зоны, где можно было протестировать новинки игровой индустрии, познакомиться с современными технологиями, принять участие в мастер-классах и приобрести тематическую продукцию на фестивальном маркете.

Одним из самых ярких событий первого дня традиционно стал конкурс косплея. На площадках фестиваля можно было увидеть десятки образов персонажей популярных фильмов, сериалов, аниме, комиксов и видеоигр. Многие участники самостоятельно разработали и изготовили костюмы, продемонстрировав высокий уровень мастерства, внимание к деталям и творческий подход.

В этом году Comic Con Astana объединил гостей, туристов, участников и специальных гостей более чем из 20 стран мира.

Comic Con Astana 2026 продолжит работу до 9 августа. Впереди гостей ждут встречи с мировыми звездами кино и косплея, автограф-сессии, новые шоу-программы, конкурсы и множество других мероприятий.