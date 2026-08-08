Сделать город комфортным

Инфраструктура
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске продолжается благоустройство общественных пространств и дворов, появляются новые туристические и спортивные объекты. Все это формирует современный облик города и делает его более комфортным для жизни.

фото акимата СКО

Одним из приоритетов нынешнего строительного сезона стало комплексное благоустройство дворовых территорий. В этом году совре­менными и удобными станут 80 дворов. Параллельно обновляются парки, скверы и социальные объекты. Реализует Петропавловск и крупнейшие за последние годы инвес­тиционные проекты общей стоимостью более 60 млрд тенге.

Так, например, в Eco Park Qyzyljar турецкие инвесторы возводят современный аквапарк площадью 7,5 тыс. кв. м. Здесь разместят бассейны с подогревом, водные аттракционы, бани, сауны, хамам и семейные зоны отдыха. Для удобства посетителей уже расширяется подъездная дорога через село Тепличное, а рядом появится парковка на 520 автомобилей.

Новый импульс развитию туристичес­кой отрасли даст проект PANA UNIQUE QYZYLJAR, предусматривающий реконструкцию бывшей мельницы купца Полякова.­ После реставрации историчес­кое здание превратится в современный гостиничный комплекс с ресто­раном, кофейней TARY и благоустроенной прогулочной зоной. Инвестиции в проект составляют 10 млрд тенге.

Самым масштабным по объему вложений станет строительство пятизвез­дочного гостиничного комп­лекса Rixos в микрорайоне Жас Өркен. Стоимость проекта оценивается в 38 млрд тенге. Помимо гостиницы здесь будут построе­ны жилой комплекс и бизнес-центр с современной инфраструктурой.

Еще один инвестиционный проект реализует Harvest Agro Holding. На пересечении улиц Астана и Брусиловского строится гостиничный комплекс с цент­ром дзюдо стоимостью 7,5 млрд тенге. В его составе предусмотрены спортивный центр, конференц-зал, ресторан, летняя терраса.

Продолжается и благоустройство общественных территорий. Одним из новых украшений города станет фонтан возле Казахского музыкально-драматического театра.

Масштабное обновление городской среды показывает, что развитие Петропавловска сегодня идет сразу по нескольким направлениям. Инвестиции в экономику сопровождаются созданием новых общественных пространств, сохранением исторического наследия, развитием туристической инфраструктуры и благоустройством дворов. Такой комплексный подход не только меняет внешний облик областного центра, но и делает город более удобным, привлекательным и комфортным для его жителей и гостей.

#Петропавловск #инфраструктура #благоустройство

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