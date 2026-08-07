Обеспечить качественную организацию

Выборы
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Продолжается проверка готовности регионов страны к выборам депутатов Курултая.

фото ЦИК РК

Заместитель председателя Центризбиркома Мухтар Ерман в ходе инс­пекционной поездки ознакомился с уровнем готовности к выборам Кызылординской области. Здесь действуют 386 участковых избирательных комиссий, в состав которых входят 2 720 членов.

В первой половине дня состоялось рабочее совещание с участием представителей руководства области, правоохранительных органов и территориальных избирательных комиссий города Кызылорды и всех районов.

С докладами о проделанной работе выступили руководитель аппарата акима региона, председатель областной ТИК, представители прокуратуры, полиции, управления координации занятости и социальных программ. Участники совещания также обсудили материально-техническую оснащенность избирательных участков и работу онлайн-сервисов.

– Особое внимание следует уделить качественной организации работы участковых избирательных комиссий, выдаче открепительных удостоверений. Важно своевременно вручить каждому избирателю индивидуальное приглашение на выборы и создать благоприятные условия для голосования. Кроме того, необходимо обеспечить качественное подключение избирательных участков к сети Интернет, особенно тех, где будут запущены онлайн-сервисы временной регистрации граждан, – отметил Мухтар Ерман.

Заместитель председателя ЦИК также ознакомился с работой избирательных участков № 375 и 260, расположенных в областном центре. Он подчеркнул, что деятельность участковых комиссий должна быть транспарентной, а сами объекты – доступными для всех граждан, особенно для людей с инвалидностью.

В регионе уже работают международные наблюдательные миссии. К примеру, представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ присутствовали на рабочем совещании Мухтара Ермана с госорганами, а также ознакомились с деятельностью избирательных участков.

О работе по информированию граж­дан Мухтару Ерману рассказали во время посещения офиса единого call-цент­ра 109, диспетчеры которого работают в две смены. В помощь избирателям в области также запущен онлайн-сервис, позволяющий проверить себя в списках избирателей, узнать порядок получения открепительных удостоверений и номера сall-центров.

Он доступен в мобильном приложении «Smart Қызылорда» и мессенджере Telegram. В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома продемонстрировал членам территориальной и участковых избирательных комиссий возможности ИИ-ассистента Sailau AI, функционирующего на сайте ЦИК.

#выборы #ЦИК #курултай #Национальный курултай

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