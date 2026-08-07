Проект по автоматизации учета воды в бассейне реки Сырдарья одобрили государства ЦА

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В мероприятии приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев, министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, а также аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и посол Казахстана в Узбекистане Ералы Тугжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Стороны рассмотрели лимиты и режимы работы водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья на вегетационный период 2026 года, а также обсудили разработку проекта Плана по внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья. Участники заседания одобрили разработку документа. До сентября текущего года планируется создать специальную рабочую группу по данному вопросу.



Главы водохозяйственных ведомств также рассмотрели вопросы реализации совместного со Всемирным банком грантового проекта регионального сотрудничества стран Центральной Азии по повышению эффективности использования водных ресурсов (CAWEC). Еще одной темой в повестке дня стали работы по реализации задач, вытекающих из Советов Глав государств–учредителей Международного фонда спасения Арала.

«МКВК на протяжении многих лет остается ключевой профессиональной площадкой для согласования водохозяйственных решений в Центральной Азии. Именно здесь вырабатываются практические подходы к совместному управлению трансграничными водными ресурсами бассейнов рек Сырдарья и Амударья, обеспечивается баланс интересов государств региона и устойчивость водопользования на предстоящий период», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Отметим, что благодаря слаженной работе МКВК в текущем году обеспечен стабильный приток воды к Шардаринскому водохранилищу. С 1 апреля 2026 года в водохранилище поступило около 3 млрд кубометров воды, что превышает прошлогодние и среднемноголетние показатели. До конца вегетационного периода ожидается дальнейшее поступление воды. В бассейне реки Сырдарья наблюдается благоприятная водохозяйственная обстановка. Водоподача на нужды сельского хозяйства осуществляется в штатном режиме.



Следующее, 95-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии пройдет в Туркменистане.