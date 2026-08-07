Логистический прорыв

коллаж Павла Цедилина

Развитие сети автомобильных дорог – одно из прио­ритетных направлений государственной политики. Президент Касым-Жомарт

Токаев неоднократно подчеркивал, что совершенствование транспортной инфраструктуры выступает одним из ключевых условий экономического рос­та и раскрытия транзитного потенциа­ла рес­публики. Поэтому в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую транс­формацию» от 8 сентября 2025 года он поставил четкую задачу: ускорить строительство ключевых транзитных магистралей, особо при этом выделив проект «Бейнеу – Саксаульск», способный кардинально перекроить логис­тическую карту региона.

В текущем году дорожными работами в республике охвачено около 8,9 тыс. км автодорог республиканского значения, в том числе 3 400 км – строительством и реконструкцией, 324 км – капитальным ремонтом и 5 200 км – средним ремонтом. В этом масштабном созидательном процессе возведение новой автодороги II категории Бейнеу – Саксаульск протяженностью 800 км можно считать своеобразным логистическим прорывом для всей Центральной Азии.

Главный изъян действующей транс­портной схемы заключался­ в необходимости длительного объезда через Актобе. Новая магистраль устраняет этот барьер, выступая недос­тающим «пазлом» в системе Транскаспийского международного транс­портного марш­рута (ТМТМ). Она обеспечивает бесшовный сквозной сухопутный коридор от восточных погранпереходов «Хоргос» и «Достык» на границе с Китаем напрямую до кас­пийских портовых мощностей Мангистауской области – портов Актау и Курык.

Благодаря упразднению объезд­ного маршрута путь следования автотранс­порта уменьшается на тысячу километ­ров. Время доставки грузов с Востока на Запад сокращается с пяти до трех суток, существенно снижая транспортные издержки перевозчиков и повышая прив­лекательность казахстанского транзитного коридора.

После реконструкции и расширения полосности дороги ожидается удвоение объема трафика. Согласно исследованиям, проведенным в рамках разработки технико-экономичес­кого обоснования проекта, общий грузопоток по коридору увеличится в 2,5 раза и составит около 13,2 млн тонн в год, из которых 4,9 млн тонн будут приходиться на транзитные перевозки между Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

Важная особенность проекта – его осуществление по прогрессивной меж­дународной модели DBM (Design – Build – Maintain). Данная схема под ключ означает, что подрядчик берет на себя полную ответственность за проектирование, строительство и последующее содержание дороги в течение семи лет. Объект предполагается ввести в строй в 2029 году.

– В настоящее время продолжается процесс отбора подрядчиков. Несмотря на то что финансы на проект привлекаются со стороны крупнейших международных финансовых институтов – Банка развития Казахстана, Азиатского банка развития, Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка) и Европейского банка реконструкции и развития, – казах­станские компании имеют все шансы получить 100 процентов подрядов. Ведь в соответствии с результатами недавнего независимого аудита Исламского банка развития дорожно-строительные фирмы нашей рес­публики обладают всеми необходимыми компетенциями, а также мощным парком современной техники, штатом квалифицированных специалистов и высокой финансовой устойчивостью, – отмечает управляю­щий директор по доходам АО «НК «ҚазАвтоЖол» Саги Садыкулы.

По словам эксперта, на основе проведенного анализа и длительных переговоров для отечественных компаний в рамках международных конкурсов сформирована система преференций. Подобная практика уже доказала свою эффективность на таких проектах, как «Актобе – Улгайсын», обходы Кызылорды и Сарыагаша, где все контракты выиграли казахстанские дорожники. Другой важнейший аспект проекта – приоритет казахстанских стройматериалов.

– При этом логистика строи­тельного процесса формируется на принципах максимальной локализации: ресурсы будут закупаться непосредственно в Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областях. Это не только отвечает государственной политике, но и экономически выгодно самим компаниям-подрядчикам за счет сок­ращения «плеча доставки» необходимых стройматериалов, – считает Саги Садыкулы.

В технологическом плане проект опирается на современные решения, включая асфальтобетонные смеси Superpave и технологии глубокого усиления грунтов, что позволит существенно увеличить межремонтные сроки эксплуатации автострады.

Масштабное строительство трассы Бейнеу – Саксаульск – это не только транзитные доходы, но и мощный импульс: проект окажет значительный социальный и экономичес­кий эффект на развитие южных и западных областей. В особенности это касается Приаральского регио­на, где за счет высокой концентрации автомобильной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры создаются предпосылки для формирования крупного мультимодального транспорт­но-логистического узла.

Трасса проходит вблизи шести населенных пунктов, для жителей которых – и в первую очередь для отдаленных сел Аральского района – строительство станет мощным драйвером развития до 2029 года.

– На пике дорожно-строи­тельных работ на объектах будет задействовано до четырех тысяч человек, более 90 процентов из которых – местное население. Масштабный приток рабочих и техники создаст экономичес­кий бум для отдаленных районов и сельских населенных пунктов: вырас­тет спрос на продукцию местного малого и среднего бизнеса, услуги общественного питания, логистику и бытовое обслуживание, – поясняет спикер. – Сокращение расстояния и времени в пути повлечет за собой комплекс­ное оживление экономики региона, позволяя Казахстану в полной мере реализовать потенциал ключевого сухопутного моста между Востоком и Западом.

Параллельно в стране продолжает­ся строительство и реконструкция автомобильных дорог Кызылорда – Жезказган, Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын, международного транспорт­ного коридора Центр – Запад, сооружается новый мост через Иртыш. Ведется обус­тройство обходов городов Сарыагаша, Кызылорды, Рудного и Атырау, развиваются туристические и приграничные маршруты.

В течение нынешнего года планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган, участка от Петропавловска до границы Российской Федерации, а также ряд проектов по среднему ремонту дорог республиканского и местного значения. Комплексная модернизация дорожной сети позволяет последовательно повысить связанность регионов, соз­даст новые возможности для бизнеса и улучшит транспорт­ную доступность населенных пунктов.