Логистический прорыв

Автострада Бейнеу – Саксаульск замкнет бесшовный транзитный каркас республики
Развитие сети автомобильных дорог – одно из приоритетных направлений государственной политики. Президент Касым-Жомарт
Токаев неоднократно подчеркивал, что совершенствование транспортной инфраструктуры выступает одним из ключевых условий экономического роста и раскрытия транзитного потенциала республики. Поэтому в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» от 8 сентября 2025 года он поставил четкую задачу: ускорить строительство ключевых транзитных магистралей, особо при этом выделив проект «Бейнеу – Саксаульск», способный кардинально перекроить логистическую карту региона.
В текущем году дорожными работами в республике охвачено около 8,9 тыс. км автодорог республиканского значения, в том числе 3 400 км – строительством и реконструкцией, 324 км – капитальным ремонтом и 5 200 км – средним ремонтом. В этом масштабном созидательном процессе возведение новой автодороги II категории Бейнеу – Саксаульск протяженностью 800 км можно считать своеобразным логистическим прорывом для всей Центральной Азии.
Главный изъян действующей транспортной схемы заключался в необходимости длительного объезда через Актобе. Новая магистраль устраняет этот барьер, выступая недостающим «пазлом» в системе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Она обеспечивает бесшовный сквозной сухопутный коридор от восточных погранпереходов «Хоргос» и «Достык» на границе с Китаем напрямую до каспийских портовых мощностей Мангистауской области – портов Актау и Курык.
Благодаря упразднению объездного маршрута путь следования автотранспорта уменьшается на тысячу километров. Время доставки грузов с Востока на Запад сокращается с пяти до трех суток, существенно снижая транспортные издержки перевозчиков и повышая привлекательность казахстанского транзитного коридора.
После реконструкции и расширения полосности дороги ожидается удвоение объема трафика. Согласно исследованиям, проведенным в рамках разработки технико-экономического обоснования проекта, общий грузопоток по коридору увеличится в 2,5 раза и составит около 13,2 млн тонн в год, из которых 4,9 млн тонн будут приходиться на транзитные перевозки между Россией, Китаем и странами Центральной Азии.
Важная особенность проекта – его осуществление по прогрессивной международной модели DBM (Design – Build – Maintain). Данная схема под ключ означает, что подрядчик берет на себя полную ответственность за проектирование, строительство и последующее содержание дороги в течение семи лет. Объект предполагается ввести в строй в 2029 году.
– В настоящее время продолжается процесс отбора подрядчиков. Несмотря на то что финансы на проект привлекаются со стороны крупнейших международных финансовых институтов – Банка развития Казахстана, Азиатского банка развития, Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка) и Европейского банка реконструкции и развития, – казахстанские компании имеют все шансы получить 100 процентов подрядов. Ведь в соответствии с результатами недавнего независимого аудита Исламского банка развития дорожно-строительные фирмы нашей республики обладают всеми необходимыми компетенциями, а также мощным парком современной техники, штатом квалифицированных специалистов и высокой финансовой устойчивостью, – отмечает управляющий директор по доходам АО «НК «ҚазАвтоЖол» Саги Садыкулы.
По словам эксперта, на основе проведенного анализа и длительных переговоров для отечественных компаний в рамках международных конкурсов сформирована система преференций. Подобная практика уже доказала свою эффективность на таких проектах, как «Актобе – Улгайсын», обходы Кызылорды и Сарыагаша, где все контракты выиграли казахстанские дорожники. Другой важнейший аспект проекта – приоритет казахстанских стройматериалов.
– При этом логистика строительного процесса формируется на принципах максимальной локализации: ресурсы будут закупаться непосредственно в Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областях. Это не только отвечает государственной политике, но и экономически выгодно самим компаниям-подрядчикам за счет сокращения «плеча доставки» необходимых стройматериалов, – считает Саги Садыкулы.
В технологическом плане проект опирается на современные решения, включая асфальтобетонные смеси Superpave и технологии глубокого усиления грунтов, что позволит существенно увеличить межремонтные сроки эксплуатации автострады.
Масштабное строительство трассы Бейнеу – Саксаульск – это не только транзитные доходы, но и мощный импульс: проект окажет значительный социальный и экономический эффект на развитие южных и западных областей. В особенности это касается Приаральского региона, где за счет высокой концентрации автомобильной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры создаются предпосылки для формирования крупного мультимодального транспортно-логистического узла.
Трасса проходит вблизи шести населенных пунктов, для жителей которых – и в первую очередь для отдаленных сел Аральского района – строительство станет мощным драйвером развития до 2029 года.
– На пике дорожно-строительных работ на объектах будет задействовано до четырех тысяч человек, более 90 процентов из которых – местное население. Масштабный приток рабочих и техники создаст экономический бум для отдаленных районов и сельских населенных пунктов: вырастет спрос на продукцию местного малого и среднего бизнеса, услуги общественного питания, логистику и бытовое обслуживание, – поясняет спикер. – Сокращение расстояния и времени в пути повлечет за собой комплексное оживление экономики региона, позволяя Казахстану в полной мере реализовать потенциал ключевого сухопутного моста между Востоком и Западом.
Параллельно в стране продолжается строительство и реконструкция автомобильных дорог Кызылорда – Жезказган, Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын, международного транспортного коридора Центр – Запад, сооружается новый мост через Иртыш. Ведется обустройство обходов городов Сарыагаша, Кызылорды, Рудного и Атырау, развиваются туристические и приграничные маршруты.
В течение нынешнего года планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган, участка от Петропавловска до границы Российской Федерации, а также ряд проектов по среднему ремонту дорог республиканского и местного значения. Комплексная модернизация дорожной сети позволяет последовательно повысить связанность регионов, создаст новые возможности для бизнеса и улучшит транспортную доступность населенных пунктов.