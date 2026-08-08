ИИ отследит поставки угля Энергетика 8 августа 2026 г. 1:00 Анвар Ахметов В Комитете государственного энергонадзора и контроля Минэнерго РК состоялось очередное заседание Республиканского штаба по подготовке энергетической отрасли к предстоящему отопительному сезону. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В заседании приняли участие руководители акиматов регионов, акционерных обществ «KEGOC», «Самрук-Энерго», «ЦАЭК», «НК «Қазақстан темір жолы», «QazaqGaz Aimaq», «НК «КазМунайГаз», «Каражыра», «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Казахстанские коммунальные системы», а также энергетических предприятий республики. Открывая заседание штаба, председатель комитета Ержан Ертаев подчеркнул, что ремонтная кампания вступила в решающую стадию. – До начала отопительного сезона остается ограниченное время. Все ремонтные работы должны быть завершены качественно и в полном соответствии с утвержденными графиками, – отметил глава энергонадзора республики. По словам отраслевого эксперта, в настоящее время на электростанциях завершен капитальный ремонт 26 единиц основного оборудования, в том числе трех энергоблоков, 14 котлов и девяти турбин. В ремонте находятся 54 единицы энергооборудования. На электрических сетях выполнен ремонт 11,7 тыс. км линий электропередачи, 294 подстанций, более 2 500 распределительных и трансформаторных пунктов. Отремонтировано 139 км теплосетей. Внимание присутствующих было акцентировано на необходимости держать на особом контроле практическую реализацию мероприятий в рамках Национального проекта МЭКС по модернизации энергетического и коммунального секторов. На сегодня Министерством энергетики поддержано осуществление 137 проектов по теплосетям. Продолжается формирование нормативных запасов топлива к зиме: на электростанциях накоплено 3,9 млн тонн угля и 138 тыс. тонн мазута, региональным операторам поручено завершить заготовку топлива до начала зимнего отопительного периода. Как отметил председатель комитета, в целях мониторинга внедряется цифровая платформа с ИИ – она позволит обеспечить прозрачность и отслеживать весь путь угля – от разреза до потребителя. Особое внимание членов Республиканского штаба было уделено вопросам подготовки объектов к получению паспортов готовности. Отмечена необходимость заблаговременного оформления всей необходимой для этого документации. По итогам заседания штаба акиматам регионов и руководителям энергетических предприятий поручено обеспечить своевременное завершение ремонтной кампании. Комитет Минэнерго продолжит еженедельный мониторинг подготовки объектов электро- и теплоэнергетики к предстоящему отопительному сезону. Главной задачей, как сообщила пресс-служба отраслевого министерства, остается обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период. #Минэнерго #совещание #ИИ