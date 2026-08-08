ИИ отследит поставки угля

Энергетика
Анвар Ахметов

В Комитете государственного энергонадзора и контроля Минэнерго РК состоялось очередное заседание Республиканского штаба по подготовке энергетической отрасли к предстоящему отопительному сезону.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В заседании приняли участие руководители акиматов регионов, акционерных обществ «KEGOC», «Самрук-Энерго», «ЦАЭК», «НК «Қазақстан темір жолы», «QazaqGaz Aimaq», «НК «КазМунайГаз», «Каражыра», «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Казахстанские коммунальные системы», а также энергетических предприятий рес­публики.

Открывая заседание штаба, председатель комитета Ержан Ертаев подчеркнул, что ремонт­ная кампания вступила в решаю­щую стадию.

– До начала отопительного сезона остается ограниченное время. Все ремонтные работы должны быть завершены качественно и в полном соответствии с утверж­денными графиками, – отметил глава энергонадзора республики.

По словам отраслевого эксперта, в нас­тоящее время на электростанциях завершен капитальный ремонт 26 единиц основного оборудования, в том числе трех энергоблоков, 14 котлов и девяти турбин. В ремонте находятся 54 единицы энергооборудования. На электрических сетях выполнен ремонт 11,7 тыс. км линий электропередачи, 294 подстанций, более 2 500 распределительных и трансформаторных пунктов. Отремонтировано 139 км тепло­сетей.

Внимание присутствующих было акцентировано на необходимости держать на особом контроле практическую реализацию мероприятий в рамках Национального проекта МЭКС по модернизации энергетического и коммунального секторов. На сегодня Министерством энергетики поддержано осуществление 137 проектов по теплосетям.

Продолжается формирование нормативных запасов топлива к зиме: на электростанциях накоп­лено 3,9 млн тонн угля и 138 тыс. тонн мазута, региональным операторам поручено завершить заготовку топлива до начала зимнего отопительного периода.

Как отметил председатель комитета, в целях мониторинга внед­ряется цифровая платформа с ИИ – она позволит обеспечить прозрачность и отслеживать весь путь угля – от разреза до потребителя.

Особое внимание членов Респуб­ликанского штаба было уделено вопросам подготовки объектов к получению паспортов готовности. Отмечена необходимость заблаговременного оформления всей необходимой для этого документации.

По итогам заседания штаба акиматам регионов и руководителям энергетичес­ких предприя­тий поручено обеспечить свое­временное завершение ремонтной кампании. Комитет Минэнерго продолжит еженедельный мониторинг подготовки объектов электро- и теплоэнергетики к предстоящему отопительному сезону. Главной задачей, как сообщила пресс-служба отраслевого министерства, остается обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период.

#Минэнерго #совещание #ИИ

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