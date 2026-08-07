Не теряя поливной влаги

Как сообщил руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов Зейнулла Казтоганов, водохозяйственная ситуация в регионе находится на постоянном контроле.

По информации главы инс­пекции, в этом году лимит регулярного орошения по бассейну установлен в 7 млрд 103 млн кубометров воды, из них 3 млрд 270 млн кубов выделено Кызылординской области. В регионе засеяно 185,8 тыс. га запланированных посевных площадей, из них 70 тыс. га рисовых чеков затоплены в воде.

– С аграриями ведется сис­темная работа по разъяснению требований нового Водного кодекса, – рассказал Зейнулла Казтоганов. – С начала года проведено 80 проверок, по фактам незаконного водопользования приняты административные меры. Эффективно использовать водные ресурсы и снижать потери поливной воды действенно позволяет и внедрение водосберегающих технологий. В нынешнем году современные разработки применены почти на 14 тысячах гектаров площадей, что превысило намеченные объемы.

Особое внимание уделяется и формированию экологической культуры населения. В регионе проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа по темам «Суды үнемде – болашақты сақта!» и «Судың қара нарығына жол жоқ!», экологические акции по очистке берегов водоемов «Мөлдір бұлақ». В этой работе по возрождению природных водных источников активное участие принимают молодежь и волонтеры.