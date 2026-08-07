Стали известны обладатели образовательных грантов в Казахстане

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МНВО опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Более 75 тысяч абитуриентов получат возможность бесплатно обучаться в вузах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, государственный образовательный заказ сформирован с учетом долгосрочной потребности экономики в квалифицированных кадрах. По поручению Главы государства 60% образовательных грантов направлено на инженерные и технические направления подготовки, которые сегодня являются ключевыми для индустриального и технологического развития страны.

Особое внимание уделено обеспечению регионов квалифицированными кадрами. В рамках проекта «Серпін» более двух тысяч обладателей грантов будут обучаться в ведущих университетах северного, восточного и центрального Казахстана.

«Образовательный грант – это не просто возможность получить бесплатное высшее образование. Это инвестиция государства в будущее страны и каждого талантливого молодого человека. В этом году более 75 тысяч абитуриентов стали обладателями грантов. При этом правила конкурса остались неизменными, что обеспечило его открытость и справедливость. Мы последовательно расширяем возможности для молодежи: сегодня получить диплом ведущих зарубежных университетов можно, не выезжая из Казахстана. Для обучения в филиалах зарубежных вузов и иностранных университетах, работающих в нашей стране, также предусмотрены гранты. Это еще один шаг к тому, чтобы качественное международное образование стало доступнее для казахстанцев», – отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В 2026 году на конкурс по присуждению образовательных грантов было подано около 127 тысяч заявок, это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Рост числа заявок свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на получение высшего образования по государственному образовательному заказу.

При распределении грантов сохранены все предусмотренные законодательством меры государственной поддержки. В том числе квоты для абитуриентов из социально уязвимых категорий населения, гранты вне конкурса для победителей международных олимпиад и крупных спортивных соревнований, а также 1816 грантов для граждан, прошедших срочную воинскую службу.

С результатами конкурса можно ознакомиться на официальной странице министра науки и высшего образования РК в социальных сетях, а также на официальных информационных ресурсах министерства.

Электронные свидетельства о присуждении образовательного гранта будут доступны в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО, а зачисление в высшие учебные заведения продлится до 25 августа включительно.

С полным списком обладателей можно ознакомиться здесь.