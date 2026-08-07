Стали известны обладатели образовательных грантов в Казахстане

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание уделено обеспечению регионов квалифицированными кадрами

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МНВО опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Более 75 тысяч абитуриентов получат возможность бесплатно обучаться в вузах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, государственный образовательный заказ сформирован с учетом долгосрочной потребности экономики в квалифицированных кадрах. По поручению Главы государства 60% образовательных грантов направлено на инженерные и технические направления подготовки, которые сегодня являются ключевыми для индустриального и технологического развития страны.

Особое внимание уделено обеспечению регионов квалифицированными кадрами. В рамках проекта «Серпін» более двух тысяч обладателей грантов будут обучаться в ведущих университетах северного, восточного и центрального Казахстана.

«Образовательный грант – это не просто возможность получить бесплатное высшее образование. Это инвестиция государства в будущее страны и каждого талантливого молодого человека. В этом году более 75 тысяч абитуриентов стали обладателями грантов. При этом правила конкурса остались неизменными, что обеспечило его открытость и справедливость. Мы последовательно расширяем возможности для молодежи: сегодня получить диплом ведущих зарубежных университетов можно, не выезжая из Казахстана. Для обучения в филиалах зарубежных вузов и иностранных университетах, работающих в нашей стране, также предусмотрены гранты. Это еще один шаг к тому, чтобы качественное международное образование стало доступнее для казахстанцев», – отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В 2026 году на конкурс по присуждению образовательных грантов было подано около 127 тысяч заявок, это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Рост числа заявок свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на получение высшего образования по государственному образовательному заказу.

При распределении грантов сохранены все предусмотренные законодательством меры государственной поддержки. В том числе квоты для абитуриентов из социально уязвимых категорий населения, гранты вне конкурса для победителей международных олимпиад и крупных спортивных соревнований, а также 1816 грантов для граждан, прошедших срочную воинскую службу.
С результатами конкурса можно ознакомиться на официальной странице министра науки и высшего образования РК в социальных сетях, а также на официальных информационных ресурсах министерства

Электронные свидетельства о присуждении образовательного гранта будут доступны в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО, а зачисление в высшие учебные заведения продлится до 25 августа включительно.

С полным списком обладателей можно ознакомиться здесь. 

#ВУЗы #Образование #МНВО #гранты #обладатели

Популярное

Все
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Логистический прорыв
Не теряя поливной влаги
Рассмотрен комплексный план развития легпрома
Гостья на кирпичной стене
Ставка на инженеров
Цифровые проекты полиции
Программа модернизации – в действии
Запущена программа по обучению безработных женщин
Песни Абая – в сердцах молодежи
Наши школьники покоряют «Сириус»
«Шить» будущее своими руками
Обеспечить транспарентность процесса
На службе Отечеству и народу
От увлечения – к мечте
Тюркский культурный код в произведениях Батухана Баймена
Аль-Фараби: городская среда и субъектность человека
Не хочется уезжать
Жизнь за окном
Нужен ли бумажный документ?
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Витаминный конвейер с пригородных полей
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Формируя электоральную повестку
Задействованы возвращенные активы
Масштабное шоу пройдет в столице
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
Завершить уборку в срок
Безопасность и образование детей – под особый контроль
Два взгляда на одну эпоху
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

Читайте также

Ученые звания будут взаимно признаваться в рамках ЕАЭС
Конспекты на пляже, инновации в кампусе: как совместить отд…
Наши школьники покоряют «Сириус»
Ставка на инженеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]