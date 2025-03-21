Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Хоккей
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И сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до шести голов

Фото: Getty Images

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Филадельфию Флайерз».

На 15-й минуте первого периода звездный российский форвард открыл счет в игре - 1:0 и еще на один шаг приблизился к  снайперскому рекорду прославленного Уэйна Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ).

Во втором периоде хозяева усилиями Брэндона Духайма и Эндрю Манджапане увеличили преимущество столичного клуба - 3:0.

В заключительной двадцатиминутке «летчикам» удалось отыграть две шайбы, но гостям этого не хватило чтобы перевести игру в овертайм и матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Для Александра Овечкина заброшенная шайба стала 35‑й в нынешнем сезоне, такого показателя он достиг в 15‑й раз в карьере.

 

 

#рекорд #хоккей #НХЛ #Овечкин

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