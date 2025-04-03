До повторения легендарного рекорда Уэйна Гретцки - две шайбы

Фото: Jess Rapfogel/NHLI via Getty Images

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромно проиграл на выезде клубу «Каролина Харрикейнз» - 1:5.

Хозяева площадки уже в первом периоде сделали себе комфортный задел в счете, забросив три шайбы в ворота столичной команды - 3:0. В течении семи минут у «ураганов» поочередно отличились Шон Уокер, Джексон Блейк и Сет Джарвис.

После того как Логан Стэнковен довел счет до неприличного - 4:0, в дело включился звездный российский форвард Александр Овечкин, который в концовке второго периода реализовал большинство «столичных» - 1:4.

Для «Великой Восьмёрки» (Great Eight) заброшенная шайба стала 892-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 39‑й в нынешнем сезоне.

До повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить две шайбы, ну а третий гол сделает звездного российского нападающего лучшим снайпером в истории НХЛ.