Алихан Смаилов: перед правительством поставлена четкая задача

Правительство
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Аманжолова Айман
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Меры по реализации послания главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана» рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото t.me/KZgovernment

Согласно посланию президента, новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании конкурентных преимуществ республики, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

«Таким образом, правительству необходимо будет сосредоточиться на приоритетных секторах экономики. Это, в первую очередь, выпуск товаров высокого передела, раскрытие в полной мере транспортно-логистического потенциала, развитие туристического кластера и использование резервов агропромышленного комплекса», — подчеркнул Алихан Смаилов.

На заседании также были рассмотрены меры по развитию обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, туризма и креативной индустрии, экологии и водной отрасли.

Алихан Смаилов подчеркнул, что глава государства в своем послании озвучил первостепенные задачи по обеспечению роста экономики и ее диверсификации.

«Представленные президентом инициативы масштабны и являются логическим продолжением начатых реформ, цель которых – построение сильного и процветающего государства. В свою очередь правительство должно задействовать весь свой потенциал и сфокусироваться на достижении конкретных результатов», — сказал премьер-министр.

Так, для снижения фискальной нагрузки на бизнес необходимо сокращение на 30% форм налоговой отчетности с полной оцифровкой контроля, для поддержки обрабатывающей промышленности – нужно предоставить налоговые стимулы для привлечения инвесторов в отрасль.

«Министерствам национальной экономики и финансов совместно с палатой «Атамекен» необходимо проработать вопрос освобождения инвесторов от уплаты налогов на первые 3 года», — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем он указал, что в рамках проекта нового Бюджетного кодекса требуется закрепить основные положения пилотного проекта по блочному бюджету, продолжить работу по передаче на второй уровень бюджета части поступлений от налогов и иных видов платежей, в том числе НДС, а также дополнительно рассмотреть возможность передачи в регионы полномочий по определению преференций по той части налогов, которые собираются в местный бюджет.

В части перезагрузки тарифной политики премьер-министр обратил внимание на важность внедрения цифровых инструментов контроля и закрепления встречных обязательств в виде повышения ответственности монополистов.

Наряду с этим он указал на необходимость предусмотреть законодательные стимулы, способствующие укрупнению субъектов малого предпринимательства, разработать комплексную программу поддержки МСБ путем объединения программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей», а также своевременно внедрить в госзакупках инструменты строительства «под ключ» и запустить систему оффтейка.

Совместно с бизнесом будет проработан вопрос создания региональной товарно-сырьевой биржи, а на базе компании KazakhExport – будет создан полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.

#президент #Смаилов #поручение #Правительство #послание

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