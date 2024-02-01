Алихан Смаилов прибыл в Алматы

Здесь он примет участие в ряде мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где 1-2 февраля состоятся цифровой форум Digital Almaty 2024: Индустрия X и заседания Евразийского межправительственного совета.

На Digital Almaty главы правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана ознакомятся с выставкой цифровых проектов, примут участие в пленарной сессии и церемонии награждения победителей премии Digital Almaty Awards.

В рамках ЕМПС главы правительств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, цифровизации, документооборота и т.д.

Ожидается, что также на полях ЕМПС Алихан Смаилов проведет ряд двусторонних встреч.