Аллею журналистов открыли в Астане

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане состоялось торжественное открытие Аллеи журналистов.

Фото Ерлана Омара

Сегодня в преддверии 25-летия столицы состоялось открытие Аллеи журналистов. Инициатором выступил акимат города Астана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, аким Астаны Женис Касымбек, ветераны СМИ, руководители республиканских телеканалов и газет, а также депутаты маслихата.

Открыл торжественную церемонию приветственным словом глава МИОР Дархан Кыдырали.

«Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с открытием аллеи. Это дань уважения журналистам. Символично, что Аллея журналистов торжественно открылась в преддверии Дня столицы перед зданием газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». Потому что ветераны журналистики тоже внесли вклад в формирование имиджа Астаны, которая в этом году празднует 25-летие. Поэтому мы воспринимаем аллею как дар для ветеранов», – сказал министр.

С открытием аллеи поздравил и глава города Женис Касымбек.

«За 25 лет наша столица стала не только административным центром, но и духовным, творческим и культурным. Закономерно, что сегодня центральные офисы самых крупных СМИ находятся в Астане. Кроме того, эта аллея находится рядом с Аллеей писателей, где поставили памятник первооткрывателям казахских газет, деятелям Алаша», – отметил аким столицы.

«Сегодняшним журналистам мудрость и смелость нужны как воздух. Пусть возвышается имидж аллеи. Надеюсь, что отечественная журналистика достигнет больших высот», – пожелал в свою очередь генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы. 

#Астана #открытие #СМИ #журналисты #Женис Касымбек #Дархан Қыдырәлі #аллея

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