Алматинские школьники высадили сотни деревьев Статьи 14 мая 2024 г. 2:08 33 Айгуль Турысбекова Посадка более 400 фруктовых деревьев и около 500 саженцев цветов была организована в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом». фото пресс-службы акимата Алматы Выпускники гимназии № 105 Бостандыкского района высадили во дворе своего учебного корпуса более 60 фруктовых деревьев и туй. Как призналась ученица 11-го класса Алуа Тулегулова, они верят, что это не только общественно полезная работа, но и вклад в благоустройство и улучшение школы, города и страны. Руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева в свою очередь подчеркнула, что они также вместе с учениками высадили фруктовые деревья во дворе учебного корпуса школы № 180. К слову, в этом году в Алматы более 15 тыс. школьников окончат 11-й класс и попрощаются со школой. Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в мегаполисе проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города. #Алматы #школа #школьники #деревья #Таза Қазақстан