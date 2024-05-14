Алматинские школьники высадили сотни деревьев

Выпускники гимназии № 105 Бостандыкского райо­на высадили во дворе своего учебного корпуса более 60 фруктовых деревьев и туй. Как призналась ученица 11-го класса Алуа Тулегулова, они верят, что это не только общественно полезная работа, но и вклад в благоустройство и улучшение школы, города и страны.

Руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева в свою очередь подчеркнула, что они также вместе с учениками высадили фруктовые деревья во дворе учебного корпуса школы № 180. К слову, в этом году в Алматы более 15 тыс. школьников окончат 11-й класс и попрощаются со школой.

Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в мегаполисе проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.