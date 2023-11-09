Алматинцы смогут автоматически заключать онлайн договора с коммунальными службами

В остальных регионах подключение к системе планируется до конца 1 квартала 2024 года

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В Алматы с сегодняшнего дня (с 9 ноября) запущен онлайн-сервис автоматического заключения договора с коммунальными службами. Данный проект реализуется Госкорпорацией «Правительство для граждан» совместно с акиматом города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию.

Как сообщается, для упрощения процедуры и внедрения онлайн-сервиса автоматического заключения договора с поставщиками коммунальных услуг, Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с акиматом города Алматы, при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провела работу по интеграции информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» с сервисами коммунальных служб и базой мобильных данных граждан.

«После приобретения жилья алматинцам будет приходить поздравительное SMS-сообщение со ссылкой на сайт ialma о возможности заключения договора с коммунальными службами в автоматическом режиме. В случае согласия владельца информация автоматически передается в информационную систему «Портал городских услуг». После исполнения собственнику имущества направляется SMS, где будет указана ссылка на готовый документ. Данный онлайн-сервис мы с 16 сентября 2022 года успешно реализуем в Астане. Через сервис с момента его запуска в столице уже оказано более 80 тысяч услуг», - отметил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

К слову, до конца года планируется внедрение онлайн-сервиса автоматического заключения договора с поставщиками коммунальных услуг в области Жетысу, а также Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.

В остальных регионах подключение к системе планируется до конца 1 квартала 2024 года, добавили в Правительстве для граждан.