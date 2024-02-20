Алматы и Мангистау показали самые низкие результаты перехода СПК на новый формат работы

С начала 2023 года были введены новые подходы по форвардному финансированию сельхозтоваропроизводителей

Фото: пресс-служба правительства РК

Ситуацию с разбронированием овощей из стабфондов для стабилизации цен в межсезонье обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Из общего объема сформированных запасов овощей в 162,5 тыс. тонн в регионах уже разбронировано 29,4 тыс. тонн: 16,1 тыс. тонн картофеля, 4,1 тыс. тонн моркови, 5,2 тыс. тонн лука и 3,9 тыс. тонн капусты. Фактические объемы разбронирования за февраль превышают запланированные на этот месяц по всем видам овощей. При этом официальная статистика зафиксировала за прошедшую неделю в 6 регионах рост цен на картофель и морковь.

Для стабилизации цен вице-премьер поручил проанализировать объемы потребности и выпуска овощей на рынок и, при необходимости, активизировать эту работу, увеличив количество овощей и торговых точек их реализации по доступным ценам.

В целом с начала 2024 года рост цен на социальные продукты питания составил 0,4% (на 13 февраля 2023 года – 2,4%). По итогам прошедшей недели индекс цен на социально значимые продовольственные товары остался стабильным (0% роста).

Комитет торговли МТИ продолжает анализ цепочек ценообразования от производителя до торговых полок через электронные счета – фактуры. С начала года проведен анализ 432 цепочек, выявлены 193 риска нарушения законодательства. По всем фактам риска Комитет торговли направил материалы в территориальные подразделения для принятия соответствующих мер.

О результатах перехода СПК на новый формат работы информировал директор департамента МСХ Нурлан Иманбаев. С начала 2023 года введены новые подходы по форвардному финансированию сельхозтоваропроизводителей, которые предусматривают заблаговременное финансирование фермеров (на год вперед) с авансированием 70% от общей суммы форвардного договора для поставки осенних и ранних овощей (картофель, лук, морковь, капуста) по фиксированным ценам в период межсезонья и роста цен. Обязательное условие новых подходов – 70% бюджетных средств направлять на финансирование фермеров и перерабатывающих предприятий.

Своевременно перешли на новые форматы работы области Абай, Жетысу, Акмолинская, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Костанайская, СКО, Кызылординская, Туркестанская. Самые низкие показатели финансирования сельхозтоваропроизводителей — у Алматы (46%), Мангистауской области (50%).

Вице-премьер поручил продолжить работу по финансированию аграриев напрямую со строгим соблюдением порога не менее 70%, обеспечить неусыпный контроль и реагирование за ценами на социальные продукты питания.