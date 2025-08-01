С 4 по 9 августа на кортах Gorky Tennis Park в Алматы во второй раз в истории пройдет отборочный турнир Roland Garros Junior Series by Renault – Qualifications West and Central Asia, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

В соревнованиях примут участие 16 сильнейших теннисистов до 16 лет из стран Центральной и Западной Азии, финалисты квалификации примут участие на турнире в Японии в октябре, именно они поборются за единственную путёвку в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Франции — Roland Garros 2026.

В этом году за право сыграть на парижском грунте сразятся юные таланты из Узбекистана, Кыргызстана, Иордании, Ирана, Саудовской Аравии и Туркменистана.

Казахстан на престижном турнире представят Родион Трайгель, Мансур Саинов, Ратмир Пулькевич, Ансар Ниеткалиев, Даниэль Юрекли, Еркежан Жанатаева, Адия Омарбек, Ляйсан Нурушева, Каролина Лигай, Гаухар Актан, Зинира Жунусова и София Малышева.

Турнир проводится при поддержке Федерации тенниса Казахстана и Азиатской теннисной федерации (ATF).