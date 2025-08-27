Медали будут разыграны в одиночных, парных и смешанных разрядах среди мужчин и женщин

Со 2 по 7 сентября в Алматы пройдёт международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В этом году в соревнованиях примут участие 143 спортсмена из 21 страны, включая Австралию, Вьетнам, Германию, Индию, Иран, Испанию, Китай, Южную Корею, Люксембург, Малайзию, Мексику, Румынию, Саудовскую Аравию, Сербию, Сингапур, Словакию, Словению, Узбекистан, Францию, Японию и Казахстан.

В Алматы выступят такие звезды мирового настольного тенниса, как трёхкратный чемпион Европы Дарко Йоргич (Словения), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Сора Матсушима (Япония), серебряный призёр Олимпийских игр Шань Сяона (Германия), бронзовый призёр чемпионата мира Хоноку Хашимото (Япония).

Медали будут разыграны в одиночных, парных и смешанных разрядах среди мужчин и женщин.

Международный турнир пройдёт в ADD Ustel Tennis Ortalygy.