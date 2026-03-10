Альназарова отчиталась перед Токаевым о развитии системы здравоохранения

Президент,Здравоохранение
121

Глава государства принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент заслушал отчет о текущем состоянии и перспективах развития системы здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Акмарал Альназарова доложила о ключевых медико-демографических показателях. По её данным, наблюдается устойчивое снижение общей и младенческой смертности на 15,3%. Казахстан достиг целевых показателей ВОЗ по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.

Также министр представила информацию о повышении доступности медицинской помощи, совершенствовании работы первичного звена, расширении скрининговых программ и модернизации службы охраны материнства и детства.

Продолжается развитие онкологической службы. Открыт Центр протонной терапии на базе нового онкоцентра Астаны. Введены в эксплуатацию 2 новых центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау. Во всех регионах открыты экспертные эндоскопические центры. Завершено строительство Национального научного онкологического центра и ряда региональных объектов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по усилению финансового контроля в системе ОСМС, включая автоматизацию мониторинга целевого использования средств и ужесточение требований к поставщикам медицинских услуг.

Во исполнение поручений Главы государства министерством проводится системная работа по формированию Единой цифровой инфраструктуры здравоохранения. Ведется работа по консолидации разрозненных информационных систем в экосистему E-Densaulyq.

Альназарова сообщила, что за последние два года объем инвестиций в фармацевтическую промышленность увеличился в 2,3 раза, а экспорт продукции отрасли вырос в 1,9 раза. Заключено 6 инвестиционных соглашений по производству более 400 наименований лекарственных средств на общую сумму 316,3 млрд тенге.

Кроме того, глава Минздрава проинформировала о развитии кадрового потенциала отрасли, социальной поддержке медицинских работников.  

В свою очередь Президент дал ряд поручений по повышению качества медицинских услуг, усилению финансовой дисциплины в отрасли, совершенствованию системы подготовки кадров, ускорению цифровой трансформации здравоохранения и развитию отечественной фармацевтической промышленности.

#Токаев #Минздрав #отчет

Закахстан

