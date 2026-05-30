Инвестиции в фармпроизводство заметно увеличились в Казахстане

Здравоохранение

В 2025 году доля закупа продукции отечественных производителей у Единого дистрибьютора достигла 32%

За три года объем инвестиций в фармпроизводство Казахстана вырос более чем в три раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По информации ведомства, Казахстан демонстрирует устойчивую положительную динамику привлечения инвестиций в производство фармацевтической продукции, заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на заседании коллегии Минздрава.

Если по итогам 2023 года валовый приток инвестиций в отрасль составил 46,9 млн долларов США, то в 2024 году данный показатель вырос почти в два раза — до 91,3 млн долларов. В 2025 году высокий темп роста инвестиционной активности сохранился: объем инвестиций достиг 142,8 млн долларов США.

«Инвестиции направлены на модернизацию производств, расширение мощностей и локализацию выпуска лекарственных средств и медицинских изделий. Это свидетельствует о стабильном росте доверия инвесторов к фармацевтической отрасли Казахстана и эффективности проводимых мер государственной поддержки», — отметил Тимур Султангазиев.

Минздрав продолжает реализацию мер по увеличению доли отечественных лекарственных средств и медицинских изделий на внутреннем рынке. В стоимостном выражении доля отечественной продукции составила: в 2023 году — 14,4%; в 2024 году — 15,1%; в 2025 году — 15%. При этом внедрение системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств показало более широкую долю присутствия казахстанских производителей на рынке.

В рамках внедрения с 1 июля 2024 года системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, позволяющей вести учет обращения препаратов, доля казахстанских производителей в натуральном выражении достигает 39,8%, что свидетельствует о значительном присутствии отечественных компаний в количественном объеме рынка.

В 2025 году доля закупа продукции отечественных производителей у Единого дистрибьютора достигла 32%, что отражает развитие локального производства и укрепление лекарственной безопасности Казахстана.

По итогам заседания было отмечено, что в рамках реализации Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2029 года будет продолжена реализация комплекса мер по обеспечению населения лекарственными средствами.

#Минздрав #инвестиции #фармпроизводство

